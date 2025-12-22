高院續審剴剴案 王婉諭盼悲劇勿重演：別再有孩子受害

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

1歲男童「剴剴」遭惡保母姊妹凌虐致死案，北院由國民法官參審的國民法庭在今（2025）年5月13日一審宣判，劉彩萱判處無期徒刑，褫奪公權終生，劉若琳18年有期徒刑，案經上訴後，高院今（22）日上午續行審理及辯論，並提解在押的劉姓姊妹出庭。時代力量黨主席王婉諭也親自到場聲援，她受訪時表示，希望未來兒少保全的機制能更加完善，希望不要再有更多的孩子受到這樣子的虐待與傷害。





王婉諭指出，全台灣有非常多人都對「剴剴案」的發生感到非常痛心甚至憤怒，她也一直持續關心，不論是先前赴凱道，或是前一次的開庭，她都有派同仁來到現場。

她提到，今天自己有時間，當然一定要來現場關注，因為此案的發生，大家一定是非常痛心與憤怒，而在二審的言詞終結辯論的情況下，有很多人到場，「我覺得這是非常感謝，也希望這件事情能夠持續被看見」。

於此同時，王婉諭認為，不只是事件發生的後續，更希望的是不要有孩子再受虐待，因此兒少安置機構如何能更完整、系統如何更保全、跨系統及部門的對接，如何不漏接，甚至於兒少相關的保護專責機構（的建立）。

王婉諭強調，雖然衛福部現在有成立兒家署，但期盼大家持續關注如何推動，真的不希望只有遺憾發生時，大家才覺得心痛與悲憤，更希望的是不要再有更多孩子受到傷害，她非常感謝各界到場關注，也期盼各界持續關心兒少保護與「剴剴案」的後續。







