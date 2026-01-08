高院裁決 工資竊盜案重啟調查 紐約華人看護維權勝訴

紐約州高等法院裁定，州勞工廳須重啟至少96名家庭護理員的工資盜竊仲裁案調查。圖為護理員維權團體7日集會慶祝勝利。(記者許君達／攝影)

由於不滿工作24小時只獲得13小時工資，部分家庭護理員在工會和維權團體的支持下，向州勞工廳提出仲裁申請，其中華人護理員占多數。紐約州高等法院2日作出有利護理員的裁決。

高院維持州勞工廳程序違法

紐約州高等法院法官1月2日針對部分家庭護理員控告州勞工廳不當終止工資盜竊報告調查的案件作出補充裁決，在維持勞工廳程序違法、令其恢復調查的先前裁決之外，認定恢復調查的當事人範圍從原定的五名原告擴大到近百名護理員。維權團體和部分華人護理員代表7日在曼哈頓華埠的華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)門前舉行記者會，宣布勝訴結果。

根據本報此前報導，州勞工廳從2023年起陸續終止了對部分案件的調查，理由是紐約1199工會(1199SEIU)已代表旗下護理員爭取到了補償金。然而其他不滿賠償金額的護理員希望繼續仲裁，但他們的案件也被一同停止調查。因此，包括陳桂珠在內的五名護理員提起訴訟，要求勞工廳重啟調查。2024年10月，州高等法院裁定州府停止調查的決定違反州「行政程序法」(SAPA)。

擴大調查範圍 從5原告增加到近百人

不過，2024年的裁決僅要求勞工廳重啟工資盜竊案件調查，並指出由於原告方未能及時申請集體訴訟，因此裁決適用範圍僅能涵蓋五名原告。此後，原告方提交動議並補齊相應法律程序和開示證據，要求擴大裁決適用範圍。法官今年最新的裁決接受了這一訴求，同時維持此前州勞工廳違法之裁決。

根據裁決文件，州勞工廳內部紀錄顯示至少有150名家庭護理員有資格被納入本案的當事人範疇，而原告方提交了其中109人的宣誓證詞(affidavits)。勞工廳方面主張其中的13人不符合參與集體訴訟的條件，但對另外96人的資格無異議。

法庭認為，96人已遠超構成集體訴訟的人數門檻，因此裁定集體訴訟成立，這意味著被裁定恢復工資盜竊調查的受益人數至少達到96人。此外，對於存在資格爭議的13人，法庭亦未予立即排除，而是要求原、被告雙方協商解決。

