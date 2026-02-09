高院院長交接典禮！高金枝：忘了關心是種壓力 王梅英引黃仁勳名言

卸任高等法院院長的高金枝（左）、司法院代理院長謝銘洋（中）以及新任高等法院院長王梅英（右）。（圖／黃耀徵攝）

台灣高等法院今日（2月9日）舉辦院長卸任交接典禮，從高院卸任的院長高金枝即將接任司法院秘書長，日前因為爆出職場霸凌等爭議，因此特別在致詞時表達歉意，稱自己的性格比較「婆婆媽媽」，一時忘了來自院長的關心也是一種壓力。卸任司法院秘書長即將接任高院院長的王梅英則引用黃仁勳名言，強調「痛苦會叫人謙卑」。

高金枝表示，她常常婆婆媽媽自以為是的一直在關心、叨唸各位法官同事，淡忘了這些出自於院長的關心已經不是溫暖，而是壓力，並藉此機會向大眾致歉，表示自己34年多的司法工作，她一直提醒自己，不要把正義貼在身上表演，而是要放在心中實踐。

王梅英致詞時提到，黃仁勳在2025年11月前往劍橋大學演講時，祝福在場的社會菁英「希望你們經歷足夠的痛苦和折磨」，她深受激勵，表示自己手中雖然沒有輝達的股票，但卻有黃仁勳的祝福。

王梅英說，過去一年是她累積痛苦股本最多的時候，期間對司法院和她都是非常時期，她在「三長」只有代理院長的時期來到司法院，每天就是開數個會議、平均每天批閱80件公文、到立法院報告備詢、處理危機、做出行政決策等。

不過針對這段辛苦的經歷，王梅英表示非常感恩，因為「痛苦會叫人謙卑」，她謙卑地了解外界對司法的期待是多麼殷切，也讓她明白司法既脆弱又是如何強韌等，而她也深刻體認面對外界挑戰，只有保持獨立性和韌性，才能彰顯司法的價值。

