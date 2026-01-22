高院院長高金枝傳將任司法院秘書長 遭爆霸凌深夜急滅火

高等法院院長高金枝（右一）驚傳霸凌高院女法官。（取自司法院官網）





外傳總統府明天（23日）將派任70歲屆齡退休的高等法院院長高金枝擔任司法院秘書長，如今卻傳出她曾霸凌高院女法官、「抽檢」當事人審判中的詐欺案。對此，高院昨天（21日）深夜緊急發新聞稿滅火，說明「院長基於關心法官健康之立場」、「或因該名法官不習慣被貼近關切」，聲稱高後來主動向當事人說明及表達歉意。司法院則表示，要調閱業務視導紀錄，才知道有無抽查女法官的案件。

高金枝昨天遭爆曾霸凌一名高院女法官，當時女法官正審理某起詐欺案，在案件宣判前夕，卻被司法院罕見要求「業務檢查」，但依照實務慣例，司法院通常只會針對已結案的案件業務檢查，事後也未解釋為何突然挑選女法官的未結案案件審查，引起院內同仁議論。而高金枝在數月後，竟當著10多人面前直接說出業務檢查內容，並指責該名女法官審案程序不合法。

後續該名女法官認為被高金枝霸凌，原欲提出申訴，卻被高金枝壓掉，更冷言冷語說出：「我不知道妳那麼玻璃心耶」，甚至在女法官的女兒住進加護病房時，譏諷「就是因為妳個性這麼急，所以妳女兒才會這樣」，令女法官心寒，至今已接受8次心理諮商。

高金枝的行徑曝光後，引爆輿論譁然。高院昨天深夜發新聞稿表示，司法院針對各法院案件審理程序及法官是否辧案遲滯不進行所實施的例行性抽檢，已結或未結案件都會納入檢查範圍，並無干預審判情事。文中強調，因檢查結果有就審期日不足7天的情形，高金枝因此借用與各庭法官交流時，提醒法官們要重視當事人7天就審期日權利，希望法官們「有則改之，無則勉之」。

對於遭控言語霸凌部分，高院則稱，高金枝是基於關心法官健康的立場，藉與法官見面聊天機會，就生活方式向法官提出若干建言，希望法官能在工作與生活之間取得適當平衡，勿因過於緊湊的工作節奏影響個人健康及家庭生活。但「或因該名法官不習慣被貼近關切」、「或因高院長情詞急切」，導致該名法官誤認遭不當對待。

高院在新聞稿中強調，該名女法官當面已表示諒解。但此事在高院已傳得沸沸揚揚，有法官私下直言：「這就是典型的職場霸凌，完全看不到高金枝有誠意的道歉，就連高院新聞稿也都沒有任何歉意」。（責任編輯：卓琦）

