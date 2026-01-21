高院院長高金枝驚傳捲入霸凌事件！酸法官女兒病情、洩漏業務檢查內容

[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導

高等法院院長高金枝2023年上任，不只推行「法官助理下庭」、「民事事件停分案4個月」等爭議政策，還陸續有法官離職，留不住人，而今再傳一名法官的女兒病重，高竟酸:「就是因為你的個性這麼急，所以你女兒才會這樣」，並洩漏司法院業務檢查內容，氣得該法官一度欲申訴霸凌。高金枝獲悉後緊急召見他，道歉時卻酸:「我不知道你那麼玻璃心」，使該法官二度受創，為此尋求心理諮商，至今已經接受8次療程。現更傳出司法院高層早已知悉此事，卻未積極處理，恐重創司法形象。

廣告 廣告

高等法院院長高金枝。（圖／高等法院官網）

高院前院長李彥文2023年屆齡退休，推薦他以前的庭員高金枝接棒，獲當時的司法院長許宗力買單，核派高接任二審法院龍頭。高的個性與行事作風使然，法界對她評價兩極，有人認為她是司法官班18結業，又曾當過司法院少年及家事廳廳長、司法行政廳廳長、台中高分院院長，論資排輩接掌高院並無不可；有人則指她性格偏執、難以溝通、自我中心、口無遮攔，當上權力極大的高院院長，對司法而言恐非穩健之舉。

就任院長至今三年，高金枝推行不少引發議論的政策。例如，她成立了「民事事件審查庭」，讓法官可以停分案4個月，表面上看似未結案件量下降、數字美化，不過，這4個月間案件即便未進行實質審理，利息還是照樣計算，嚴重侵害當事人權利；此外，因為庭務員與通譯人力不足，高金枝未經溝通，即在民刑事庭務會議宣達「法官助理下庭」政策，要法助支援開庭，以致院內人士炸鍋，經披露後，高院未收回成命，反否認「強推政策」、「逼法助救火」，更定調這些本來就是法助的工作。

在涉炒股的鮑魚聞人鍾文智案件中，高院合議庭因未施加電子監控，讓鐘得以棄保潛逃，引發軒然大波，當時最高檢察署曾下令徹查相關人員是否有問題，未料案件仍在偵辦中，高金枝竟跟檢察總長邢泰釗說:「勿輕易指射本院法官操守」，引發檢界不滿，質疑高干預個案。政策、行事作風惹議，更有部分優秀法官陸續離職，用腳投票，顯示高院無法留住人才。

爭端層出不窮，如今院內再爆出高金枝疑似酸法官女兒病情，還當眾洩漏業務檢查內容，險遭申訴霸凌，甚至害該名法官必須尋求心理諮商的嚴重情事。該名法官辦案主動積極有效率，審案品質亦良好，未結案件數更只有10幾件，曾有最高法院的法官特地來看他究竟是何方神聖，未料某次他在審理一起詐欺案時，司法院竟於尚未宣判前，罕見要求業務檢查，把手伸入個案，有干預審判之虞，該名法官遂就程序事項進行答覆，而後司法院不了了之，也未說明原委。

業務檢查內容理應屬公務上應秘密之事項，未料過沒幾個月，高金枝突在「院長有約」的場合中，當著10幾位法官的面，公然透露業務檢查事項，指摘該名法官因為審案程序不合法，被司法院檢查。該名法官當場愕然，立刻反駁說明全案脈絡，強調絕無問題，並反問高金枝是否研閱過卷證，高這才坦言自己沒看過。

該名法官不服無端受辱，原欲申訴遭到高金枝霸凌，未料消息走漏、傳到高金枝耳裡，高火速召見該名法官，試圖以口頭道歉的方式息事寧人，卻又忽然補一槍:「我不知道你這麼玻璃心」，再次傷害該名法官，導致對方受到二度創傷。不只如此，該名法官審案積極，節奏迅速有效率，原應是模範生，但高金枝得知他的幼女生病住進加護病房後，竟然酸:「就是因為你的個性這麼急，所以你女兒才會這樣」。

不只自己受辱，連家人都遭到波及，卻依舊得在高金枝手下工作，該名法官相當痛苦，一句道歉無法化解創傷，他只好尋求心理諮商，至今已歷經8次療程。院內同仁直言，在手掌權柄的高金枝面前，該名法官的壓力之大可想而知，惟他的未結案件數並未增加，審判品質也依舊維持，實屬不易。

外傳，司法院代理院長謝銘洋等高層早已知道此事，卻未實施職務監督權調查全案是否涉及違失，續讓高金枝擔任院長至70歲，預定2月9日屆齡卸任，把大位交給現任司法院副秘書長王梅英，傳言若屬實，恐重創司法威信。而今這些風風雨雨浮出檯面，司法院接下來是否繼續不作為，謝銘洋與王梅英究竟會如何處置，外界正睜大眼睛盯著看。

FTNN透過高院發言人管道詢問高金枝回應，高院低調表示，這件事已經發生很久了，應該是去年5、6月間的事。此事應是溝通方式的問題，當時雙方已誤會冰釋，且改名法官也未提出霸凌申訴。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

台中虎媽囚廁餓死21歲女兒 校方曾極力阻止休學！師悲吐：會在抽屜放麵包、零食

「夜衝武嶺」一年釀10死！多為大學生、無照未成年 警方強化安全宣導

「1元都沒留下...」中山區早餐店遭撬門洗劫 姊弟老闆報警：心態也崩了

