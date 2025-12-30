高院首度打槍國民法官！男毒駕撞死新北警重判18年半 「量刑重複加重」遭發回重審

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

28歲男子黃國維，去年7月吸毒後駕駛賓士闖紅燈逆向撞上正在巡邏的警車，造成三重分局警員黃瑋震殉職，另名警員受傷。新北地院國民法官今年6月判黃男18年6月徒刑，全案上訴二審，不過高院合議庭認定判決有「重複加重」等問題，為落實國民參與審判宗旨，今（30）日撤銷發回新北地院，是《國民法官法》上路後，高院首度撤銷發回地院更審的案子。

新北市三重厚德派出所28歲警員黃瑋震（右圖）於去年7月13日凌晨執行巡邏勤務時，遭男子黃國維毒駕逆向高速撞擊，傷重不治。（圖／翻攝畫面、黃瑋震臉書）

這起事件發生在去年7月13日凌晨1時26分，黃男當時吸食K他命、喪屍煙彈及安非他命毒品後，駕駛賓士車行經新北市三重區正義北路與龍門路口時，直接闖紅燈通過路口，逆向衝撞執行巡邏勤務、在路口停等紅燈的三重分局警備車及一輛白牌計程車，警車當場被撞飛進騎樓，車殼零件散落一地、警示燈斷裂分離，現場一片狼藉。

因撞擊力強大，造成坐在警車前乘客座的黃瑋震全身多處骨折致創傷性血胸，傷重死亡，獨留妻子和4歲幼子；另名駕駛警車的周姓警員及白牌車彭姓駕駛則受有腦震盪等傷害。

新北地檢署於去年12月起訴黃男，一審新北地院國民法官庭認為，黃男出事前就有70多次無照駕駛違規紀錄，路上多次闖紅燈，犯後未與家屬和解、賠償或求取原諒，涉犯無駕駛執照駕車以他法致生往來安全致人於死罪、毒駕致人於死罪等，從一重依無照駕車以他法致生往來危險致死罪，再依《道路交通管理處罰條例》無照駕駛致人受傷或死亡規定加重刑責，重判黃男18年6月徒刑。

全案上訴二審後，高等法院認定一審量刑和程序都有瑕疵，認為無照駕車以他法致生往來危險致死罪已針對無照駕駛肇事加重刑度，再依《道路交通管理處罰條例》加重，有重複加重問題，且判決沒有針對黃男和辯護人的重要防禦主張有任何理由說明。高院合議庭認為，逕自改判恐引發「背離國民正當法律感情」的疑慮，無法落實國民參與審判的宗旨，因此於今日依《國民法官法》規定，將此案發回新北地院。

