高院駁回柯文哲爭取法庭直播抗告 民眾黨怒批：司法體系上下交相賊

民眾黨前主席柯文哲昨赴北院出庭。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北地院審理京華城、政治獻金等案，針對民眾黨前主席柯文哲聲請辯論程序、宣判時直播，2日遭反院駁回，柯文哲不服提抗告，高院今（12日）駁回柯文哲的抗告狀，不得再抗告。民眾黨透過聲明表達強烈遺憾與嚴正抗議，痛批「司法體系上下交相賊」，指司法院公然逾越母法，將法庭直播扭曲為法庭紀錄片，嚴重僭越立法本意。

民眾黨指出，針對京華城案法庭直播淪為法庭紀錄片，高等法院今駁回柯文哲提出之抗告，理由竟稱司法院所訂定的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》未逾越母法授權，對此，民眾黨表達強烈遺憾與嚴正抗議，司法體系上下交相賊，聯手閹割國會三讀通過的法庭直播，讓司法改革淪為一場徹頭徹尾的笑話。

民眾黨表示，當初立法院三讀通過《法院組織法》修正案，是要回應台灣民意對司法公開透明的期待。然而，司法院公然逾越母法，訂定把法庭直播扭曲為法庭紀錄片、並把公開播送內容排除被告最後陳述的閹割辦法，這般嚴重僭越立法本意，直到現在都不敢回應柯文哲所質疑的「到底在怕什麼？」、高院竟也一昧屈從上層意旨，選擇站在權力那一邊，關上陽光照進法庭的窗。

民眾黨強調，黨團已提案並付委審查，明確將司法院會議相關規範提升至法律位階、並強化國會對司法院訂定授權命令的監督力道。我們絕不接受這種欺騙社會、閹割法律的作法，更絕不容許司法一再淪為執政者恣意妄為的工具，還給台灣人民公正公開透明的司法。

