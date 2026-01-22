高院龍頭不只霸凌！高金枝被爆提供辦公室給「他」 判決不會寫曾「這麼做」

高院院長高金枝卸任前爆料不斷，人和似乎出問題。資料照。李政龍攝



即將在2月9日屆齡退休的高院院長高金枝，外傳是接任司法院秘書長的熱門人選，但她昨被爆霸凌女法官，道歉時還酸「玻璃心」。今天又有媒體爆料，指高金枝曾在工作會報時透露，當年判決不會寫時，（司法官班同學、前高院院長）李彥文會幫忙；而李彥文退休後將大位交接給高金枝，高卻在高院辦公廳舍短缺的情況下，硬是騰出一間辦公室給李彥文使用，讓許多人忿忿不平。

司法官班第18期結業的二審龍頭高金枝，即將在今（2026）年2月9日屆齡70歲退休，遺缺將由現任司法院副秘書長王梅英接任。由於高金枝說話嗆辣、作風強勢，又屢將績效掛在嘴上，讓法官們苦不堪言。近日傳出與媒體關係欠佳的她，即將接掌司法院秘書長大位，消息一出，不少法官為司法院的未來感到膽戰心驚。

高金枝外傳是接任司法院秘書長的熱門人選，但爆料不斷。資料照。陳品佑攝

傳霸凌女法官到崩潰

昨天又法界人士披露高金枝其實是「霸凌仔」，指她曾在「與院長有約」活動，當著10多名法官的面，公開指稱一名辦案認真的女法官審案有程序瑕疵，因而遭司法院業務檢查，女法官當眾嚴肅說明並打算申訴霸凌，高金枝火速私下召見女法官道歉，卻不經意酸對方「玻璃心」，害女法官二度受創。

更慘的是，這名女法官工作超級認真，某次孩子生病，加上審判工作繁重，女法官正在蠟燭兩頭燒的時候，高金枝偶然碰見對方，竟虧她「你就是個性太急，小孩會生病都是因為你」，這席話讓女法官氣到情緒崩潰，8度尋求心理諮商，還疑似買木炭，法官同仁私下為她抱不平。

高院、司法院昨天深夜緊急回應，強調當時司法院是正常的業務抽檢，而女法官未提申訴，高金枝也沒有霸凌，但風波並未就此平息。

前高院院長李彥文(左)退休後交棒高金枝(右)，傳出兩人交情深厚，高還提供李專屬辦公室。翻攝司法院官網。

李彥文退休竟擁專屬辦公室

據了解，高金枝和同為司法官班第18期結業的前高院院長李彥文交情深厚，兩人在最高法院也曾長期當同事。李彥文卸任高院院長並屆齡退休後，原本外界期待由刑事專長的人選接任，但李彥文最終卻推薦民事專長的（時任台中高分院院長）高金枝，最後時任司法院長許宗力拍板由高金枝出任。

今天有媒體報導，高金枝在職場上並不諱言提到李彥文，她曾於工作會報中要求庭長們盡職，一度以自己為例，強調以前在最高法院時，遇到不會寫或很難處理的判決，庭長李彥文都會幫她弄好。有法界人士詢問訝異地說，一般而言，庭長通常都會退回判決，很少會這麼幫忙，可見兩人確實交情深厚。

報導指出，高金枝接下李彥文的遺缺後，仍對已退休的李彥文禮遇有加，即使辦公廳舍短缺，仍硬騰出一間法官辦公室給李彥文，裡面還有電腦，質疑「難道水、電、電腦不用錢？」且據了解，該辦公室也沒其他人使用，明顯專屬李彥文。高院更屢邀請李彥文參加座談會並給予車馬費，讓基層法官感到不是滋味。

法界人士表示，高金枝曾在一支司法院宣導影片中表示，她可以想像的美德就是正義，她認為第一重要的是公平，第二是誠實，第三則是尊重生命的價值與尊嚴，高金枝還說，當法官就是要忍耐孤獨。但比照高金枝的種種作為，讓人不禁質疑，「這些舉動符合公平正義嗎？」

高院院長高金枝(中)2/9將交棒給現任司法院副祕書長王梅英(右)。資料照。侯柏青攝

高院：其他人也可以用辦公室

高金枝今天被媒體二度爆料，高院的官方回應一開始就盛讚李彥文，強調李彥文退休後，因為他在民事實務及學理方面「造諧極高」，且深受法界尊崇與信服，也受參與法律座談會的律師尊敬，屬深諳民事法的實務專家，因而邀請李定期到高院，解說最高法院廢棄發回高院的民事判決，以及在法律座談會（民事場）解析民事問題。

高院表示，李彥文也是民事值參裁判審查委員，共同審查各法院提出的判決，因此提供本院位於司法大樓四樓之一間小辦公室，以便李彥文準備資料及來院出席會議之休息使用；高院強調，該辦公室也可提供其他與會人員使用。

高院表示，感謝所有協助高院的學者專家，呼籲來院與會的學者專家，如果有使用辦公室整理資料或休息之需要，能告知承辦科室，讓本院能稍稍表示對學者專家禮遇之意。至於該間辦公室的電腦並沒有連結公務系統，只能查詢已經公告的法學資料。

高院另表示，高金枝在任職最高法院時，李彥文是配屬合議庭的庭長，於審理案件、探討法律問題時，協助高院長思考及修正裁判，這是身為審判長的李彥文之職責。而高院邀請李彥文定期來院解釋最高法院裁判、參與法律座談會（民事場）、民事值參裁判審查會，均依規定支付出席費及講座費。

