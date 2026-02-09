高院龍頭換新血！王梅英引黃仁勳金句談「痛苦和謙卑」 憶已故父罕見哽咽

新任臺灣高等法院院長王梅英。李政龍攝



全國事實審龍頭高院今天迎來新人新局，有「司改戰將」封號的司法院副秘書長王梅英正式上任。王梅英發言時引用輝達創辦人黃仁勳給大學畢業生的賀詞「希望你們經歷足夠的痛苦折磨」，強調痛苦使人謙卑，過去一年多她雖面臨內外挑戰，但也因此累積足夠股本，深知外界對司法的期待，但她引用德國為例，喊話憲政機關應為司法挹注人力。身為基督徒的她，將榮耀獻給已故的父親及天父，「他們教導我行公義、好憐憫，存謙卑的心，我會繼續往前走」。

廣告 廣告

王梅英今天發表了10幾分鐘的演講，她感謝3名卸任院長許仕楓（花蓮高分院）、彭幸鳴（士林地院）及梁玉芬（新竹地院）的努力。她說，張國忠為司法官第26期結業，待人謙和、處事周延，審判經驗豐富；而邱璿如則是司法官班31期結業、朱瑞娟為司法官班第33期結業，3人的辦案成果或行政歷練有目共睹，接任院長將對法院開創新局。

她話鋒一轉表示，輝達創辦人黃仁勳去年11月在英國劍橋大學對畢業生演講，黃仁勳用一句話祝福在場的社會菁英，但黃仁勳並不是希望他們更聰明、更創新或得到更多祝福，他反而說「希望你們經歷足夠的痛苦和折磨」。

王梅英說，自己聽了之後很受激勵，雖然手中沒有輝達股票，但她擁有黃仁勳的祝福。

她回憶起擔任副祕書長，為司法院救火的五味雜陳，「過去一年多，是我人生中累積痛苦股本最多的時候，但那段期間對我個人、司法院都是非常時期，三長都只有代理院長的時期。我來到司法院，每天的日常就是開幾個會議、每天平均批閱80件公文，到立法院報告備詢、處理危機，直接迎接立法院及各方媒體直接的指教和衝撞，是一次又一次的極限挑戰，謝謝司法院團隊毫無保留的協助。」

但王梅英說，她非常感恩，擁有這段經歷，因為「痛苦會叫人謙卑」，這段時間讓她謙卑的了解，外界對司法的期待是多麼的殷切，也讓她明白，司法既脆弱又是如何強韌，健全的司法對台灣維護民主法治是多麼的重要，她也讓我更深刻的體認，面對外界的挑戰，只有彰顯獨立性和韌性，才能彰顯司法的價值。

臺灣高等法院暨所屬法院卸、新任首長交接典禮，左起臺灣高等法院卸任院長高金枝、監交人司法院代理院長謝銘洋、新任臺灣高等法院院長王梅英。李政龍攝

「正因為知道從哪裡來，才能更清楚要往何處去。」王梅英表示，接任高院，面臨新的挑戰誠惶誠恐，高院菁英匯集，承審最重要的案件，包括審判和司法行政運作都很成熟穩健，成為各審地方法院的指標。

話講到這，她又引蘋果創辦人賈伯斯的話，「我之所以不斷向前，是因為我熱愛我的工作」，她說，自己之所以還在這裡奮鬥（同學很多都退休了），是因為她一直熱愛司法工作，她希望，法院不僅是值得被信任，而且確實讓人信任，法官不僅值得被尊敬，更受人尊敬，她也會和高院的團隊合作，提供良善的司法給付，朝著標竿努力前進。

但王梅英也喊話，強調法院不斷面臨新的挑戰，我國司法正面臨資源匱乏危機，新的法律不斷推出，造成法院嚴重超載，承受前所未有的巨大壓力，縱使同仁焚膏繼晷，犧牲健康和家庭，還是影響司法給付的成果。「這已經無關乎個人是否敬業，這是整個系統性的問題，我們願意為一個法治良好的國家付出多少法治成本呢？不知道大家心裡面有沒有想過一個具體數字？」

她拿德國為例，說德國給出的答案是增加190億台幣，德國近年面臨基法負擔跡近崩潰的困境，2019年，德國推出「法治國家協議的重要改革計畫」，4年投入超過4億多歐元，大規模擴編人力、發展司法數位輔助，同時希望增加2000名司法人員，但4年之後增加為2500名。2023年，德國又推出2.0版改革，科隆法院之前到司法院訪問，就展示了司法數位化的傲人成果。王梅英趁機喊話相關憲政機關，應正視並鼎力挹注司法資源。

身為基督徒的王梅英講到最後，突然語帶哽咽，「如果我今天站在這個台上有榮耀，性質，我願將這份榮耀獻給我過世、在天上的父親，以及我的天父。他們教導我行公義、好憐憫，存謙卑的心，讓我走到這裡，我也會繼續向前走。」

更多太報報導

怒控：重劃「一隻牛剝兩層皮」 北捷縱火犯喊總統府抗議！員警苦勸攔不住

台中七旬翁涉北捷連續縱火案 今日上午移送北檢法辦

太子集團頂級超跑「四大神獸」3/2拍賣！ 台北分署：33輛豪車全球競標