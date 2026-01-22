高院龍頭高金枝再爆爭議！無償提供前院長辦公室 捲入職場霸凌「法官險尋短」

[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導

高等法院院長高金枝風波不斷，21日被爆出疑似霸凌院內法官，致該名同仁差點步入墜樓的士林地院法官李昭然後塵，22日院內再傳他竟在辦公廳舍不足的情況下，硬騰出一間專屬辦公室供前長官、即已退休的前高院院長李彥文免費使用；不只如此，高金枝在內部會議中，更不諱言以前如果不知如何寫判決，當時的庭長李彥文會協助弄好，令不少法官大吃一驚。

高等法院前院長李彥文2023年交棒給高等法院院長高金枝(右)。（圖／司法院官網）

高金枝接掌高院3年，定2月9日退休，交棒給司法院副祕書長王梅英，未料卸任前驚傳出涉入霸凌事件！高金枝曾酸一名幼女病重住入加護病房的法官:「就是因為你個性這麼急，你女兒才會這樣」，還在10餘名法官面前，公然洩漏應秘密的業務檢查事項，讓對方相當難堪，甚至在得知欲被申訴霸凌前緊急道歉，卻又說出:「我不知道你這麼玻璃心」等語諷刺，令該名法官身心俱疲。

每天在高金枝麾下工作，日積月累的壓力排山倒海而來，該名法官受不了，一度想不開買木炭企圖尋短，幸好被其他同事發現勸阻，才沒有重演士院法官李昭然墜樓的憾事。而後該名法官尋求心理諮商，至今已接受8次療程，不過，他在工作上表現良好，未結案件數量低，也未影響當事人權益，算是相當盡責。

涉霸凌一事21日爆發，高院同日深夜近11時發出新聞稿，指稱是高金枝是關心法官，「或因高院長情詞急切，致該名法官誤認遭不當對待，感到不甚舒服。嗣高院長獲悉自己的關心，反而造成該名法官內心感受不佳，即主動前去向該名法官說明及表達歉意，並獲該名法官當面諒解」。但實情是，道歉後對該法官進行諮商與身心狀況之平復，不聞不問，不理不睬。

一波未平、一波又起，22日院內再傳出辦公廳舍不足，但高金枝竟然硬擠出一間專屬辦公室，給已退休的前任院長李彥文無償使用。高、李兩人不只是司法官班18期的同期同學，任職於最高法院時更是同庭同事，李彥文是庭長，高金枝則是李的庭員，而後李彥文卸任高院院長，推薦高金枝接棒，獲得當時的司法院長許宗力認可。高2023年初登上高院院長一職，權力再創高峰。

沒想到現傳出高金枝在當上院長之後，竟在高院4樓安排一間專屬辦公室給李彥文使用，以致許多法官在高院看到李彥文，還以為前院長改任「優遇法官(逾70歲續當法官，研究法律，不能審案)」。法官們對此作法深感不解，質疑水、電、桌椅等費用支出是否全由高院支付？有無收取租金？電腦是否可以連上公務系統查詢？有無法源依據授權院長可以把公務廳舍專供民間人士使用？為何其他民間人士沒有享有相同待遇？

據悉，高金枝在內部會議提及庭長的職責時，還數度以自己為例，強調以前在最高法院服務期間，若遇到不會寫或不知怎麼處理的判決，李彥文都會幫她弄好，一席金句驚呆台下法官。因為最高法院法官若判決寫不好，多被庭長加註意見後退回重寫是常態。庭長退案一多，未結案件量增加，法官辦案壓力更大，是眾所週知之事。換言之，高金枝若在李彥文鼎力幫忙後能順利宣示，有效降低案量，在最高法院的地位就可逐漸穩固。

此外，高金枝能坐上高院院長寶座，李彥文的推薦更是不可或缺的關鍵，功不可沒，具有知遇之恩。當上院長之後，高除了破例給李一間辦公室外，還邀請他出席的一、二審法律座談會、「具有參考價值之裁判」選編小組等組織，這些舉措在在引發院內同事議論，但礙於高金枝的領導統御，多數人都不敢言，直到高即將卸任、放下權杖，這些質疑才獲得解放的機會。

高院回應，「本院於李前院長退休後，因李院長在民事實務及學理方面造諧極高，且深受法界尊崇與信服，也受參與法律座談會的律師尊敬，屬深諳民事法之實務專家，乃邀請李前院長定期來院解說最高法院廢棄發回本院之民事判決，以及在法律座談會(民事場)解析民事問題，並為民事值參裁判審查委員，共同審查各法院提出的判決。故而提供本院位於司法大樓四樓之一間小辦公室，以便李前院長準備資料及來院出席會議之休息使用。該辦公室也可提供其他與會人使用，本院感謝所有協助本院的學者專家，來院與會之學者專家如有使用辦公室整理資料或休息之需要，能告知承辦科室，讓本院能稍稍表示對學者專家禮遇之意。」

高院表示，「該辦公室並無電腦連結公務系統，僅供查詢已公告之法學資料。高院長任職最高法院時，李前院長為高院長合議庭庭長，於審理案件，探討法律問題時，協助高院長思考，及修正裁判，係身為審判長之李前院長之職責。邀請李前院長定期來院解釋最高法院裁判、參與法律座談會(民事場)、民事值參裁判審查會，均依規定支付出席費及講座費。」

不過，據辦公室周遭同仁表示，未曾看到其他學者專家出入使用，該處應是李彥文專用，理論上李也應配有門鎖鑰匙。一名法官分析，高院使用辦公廳舍必須依照《司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點》等相關法規命令辦理，如果法律沒有明文規定，卻擅自給特定人士免費專用，除了可能違反規定，司法院也要釐清是否有涉及圖利等相關罪責的可能性。

