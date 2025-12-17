高院「旗袍法官」郭豫珍遭疑「因人設事」 台灣國赴監院抗議籲彈劾

即時中心／劉朝陽報導



新竹市長高虹安二審判決大逆轉，北院一審認其立委任內虛報助理費涉貪11餘萬判7年4月，高院昨（16）日二審改判貪污無罪，僅依《刑法》使公務人員登載不實罪判6個月，其中，承審法官郭豫珍的判決引發爭議。台灣國今（17）日上午開記者會，指郭判決前後標準不一，質疑因人設事、令人不齒，建請監察院啟動彈劾調查，台灣國下午3點直奔監察院前抗議，《民視新聞網》將隨時在現場掌握最新狀況。





台灣國指出，郭豫珍在高虹安案的判決，與2022年針對前台北市議員童仲彥的助理費案相比，明顯雙重標準。童仲彥案因助理費問題被判貪污有罪，已入監服刑5年多，現已出獄；但高虹安案二審卻被判貪污無罪、僅輕判偽造文書罪，台灣國質疑郭的判決「因人設事，令人不齒」的情形，影響司法公信力。

