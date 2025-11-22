高階人才來台 再開放零售、生技業
國外高階人才來台渠道加大！經濟部修改經濟特殊專長規定，再開放「零售服務業」與「生技業」兩產業，凡相關領域工作經驗8年以上，都可以「外國特定專業人才」身分申請。等於零售業跨國高階主管、生技高級技術人員都能依法來台工作，受攬才法居留權益保障，新法明年1月上路。
今年8月，立法院三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法》修法，擴大專業人才適用範圍、放寬永久居留規定，目的吸引並留住國際人才。經濟部負責經濟領域人才認定，為此檢討產業認定。
現行外國特定專業人才範圍，主要有高科技研發基地與營運總部、產業關鍵技術人才、製造業及技術服務業、文化創意產業、創業家簽證等。
經濟部表示，這次修正《外國特定專業人才具有經濟領域特殊專長》法規，增訂「零售服務業」，只要有跨國品牌管理、跨國高階營運管理、跨國高階品牌行銷企畫等8年以上經驗，就符合資格。
另外訂外國生技特殊專長草案，列出生技產業月薪16萬元，或任專業或跨領域整合職務8年以上，或具生技產業博士以上學位等門檻。
經濟部指出，零售業已有許多大品牌，過去就一直反映需要跨國經驗的數位、行銷、海外管理人才，這次配合新增生技人才，終於一併列入。
如此等於零售服務業跨國高階主管、生技業領域高階技術人員，未來都可循此管道進入。除可居留5年，期滿續延，或申請就業金卡一次3年外，永久居留申請也只要居滿3年，比一般外國專業人才更寬鬆。同時享有家庭居留、稅務減免、健保勞保、退休金制度、配偶子女工作權益等多項優惠。
