高階將領遇刺遭連開多槍 俄安全局：兇手認罪稱「受烏方指使」

俄羅斯聯邦安全局（FSB）9日稱，涉嫌槍擊該國軍事情報高層的2名嫌犯坦承犯行，並供稱他們是受烏克蘭安全局（SBU）指使執行暗殺。烏方則否認涉入這起針對俄羅斯軍事情報局（GRU）副局長亞歷西耶夫（Vladimir Alekseyev）中將的暗殺未遂事件。

俄軍 高階將領 亞歷西耶夫遭到槍擊。 （資料照／美聯社）

根據《路透社》，FSB指出，主嫌科爾巴（Lyubomir Korba）為烏克蘭出生的俄羅斯公民，從杜拜引渡回俄羅斯後已接受偵訊。另一名共犯瓦辛（Viktor Vasin）同樣遭到訊問。FSB的聲明提到，科爾巴與瓦辛均「已認罪」，並提供槍擊案細節，強調這起攻擊是「受SBU指使」。

廣告 廣告

據《衛報》等外媒，亞歷西耶夫本月6日在莫斯科西北部的公寓樓梯間，遭到一名身份不明的槍手多次開槍射擊，一度情況危急。經過手術後，亞歷西耶夫已恢復意識。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將事件形容為「恐怖襲擊」，聲稱其目的是要破壞俄羅斯、烏克蘭和美國之間旨在結束戰爭的談判。

涉嫌參與暗殺 亞歷西耶夫的嫌犯 。（圖／美聯社）

據FSB的說法，科爾巴於去年8月在烏克蘭西部城市捷爾諾波爾（Ternopil）遭SBU吸收，隨後在基輔接受訓練，每月以加密貨幣收取報酬。FSB聲稱，SBU承諾若成功殺害亞歷西耶夫，將支付科爾巴3萬美元酬勞。FSB還指控波蘭情報單位參與了招募科爾巴的行動。

報導指，FSB的說法無法立即獲得獨立查證。2名嫌疑人目前仍被拘留中，無法取得聯繫。SBU未就FSB的聲明進行回應，波蘭方面也無法立即聯繫上以取得評論。

延伸閱讀

春節紅包戰！阿里千問AI砸130億請喝奶茶 9小時破千萬訂單

威力彩飆11.5億！台彩揭「AI實戰結果」

大同董事長信心喊話！整合3大資源 推公司邁向科技舞台