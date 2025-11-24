高階影像SoC貢獻！傑霖明年樂觀可期 預計12月底上櫃
財經中心／余國棟報導
IC設計業者傑霖科技（8102）將於26日舉行上櫃前業績發表會，多年深耕影像處理系統單晶片（SoC）以及通訊系統模組布局，影像處理系統單晶片（SoC）為該公司長期成熟業務，具備穩定毛利與現金流，而今年推出的新產品6580及2580系列主攻客戶端的高階產品市場，使成長曲線更具延展性；明年營運可望再成長，主要受惠新推出的高階影像SoC搶入高毛利市場，通訊模組在客戶需求穩定的帶動下，每年約占整體營收比重約15%，惟其高毛利的特性，可對公司整體獲利產生重大貢獻。傑霖科技預計12月底上櫃。
公司的影像SoC產品具高階技術門檻，董事長梁春林表示，自主研發的MAPP（Multi-core Array Parallel Processor）可程式平行處理平台提供最高2TOPS的AI運算能力，讓影像處理與AI邊緣運算能在單一晶片中完成。傑霖2025年前三季營收3.27億元，年減16.5%。梁春林指出，衰退主因美國關稅不確定性影響，使影像處理SOC終端客戶提前於去年底拉貨，墊高營收基期所致。前三季稅後淨利0.35億元，EPS 1.63元，毛利率為37.8%，較去年同期減少7.7個百分點，主要在於新晶片量產前，舊晶片有降價壓力。
隨著AI相機、行車安全、戶外監控與智慧安防需求快速攀升，單晶片整合方案的價格競爭力與可靠度更凸顯，公司新世代影像SoC朝支援3,600萬畫素與高效AI運算發展，可望帶動產品組合再升級。在應用市場方面，傑霖科技已從傳統消費性影像產品，成功轉向多個具備「高成長＋高利基」特性的領域，包括生態追蹤相機、運動攝影機、戶外安防攝影機、數位夜視儀、警用與行車記錄系統等；相關市場年複合成長率（CAGR）落在5%～23%之間，其中AI相機預估自2024至2034年CAGR高達22.81%，智慧居家安防CAGR亦達20.7%，反映AI加持後的影像裝置正快速升級。
生態追蹤（Trail Camera）市場規模也將自2.5億美元成長至2033年的4億美元，顯示利基型影像產品正成為全球影像產業的新亮點。除影像技術外，傑霖科技在通訊模組領域亦持續擴張，透過嵌入式平台、通訊介面與特殊環境應用等方案，逐步建立高壁壘客群。其產品延伸至國防相關與專業級通訊設備領域。受惠明年國防預算提升至9000多億，梁春林認為在國防預算顯著成長帶動下，通訊業務預計水漲船高並有很大的成長動能，明年通訊訂單一部分已掌握在手。
展望明年，傑霖科技新晶片2580會有整年度的營收貢獻，6580於第一季也將開始導入；以上兩款晶片不僅單價較高，且新產品將帶動出貨量提升，預估明年合併營收將至少雙位數成長，或有機會超越去年高峰的營收。且因兩款新晶片具高附加價值，使其毛利率遠優於舊產品的毛利率；在規模經濟效應之下，營運可望明顯跳升並再創佳績。公司也將於明年下半年切入安防市場，將成為後續營收持續成長的動能。傑霖科技以影像SoC及通訊模組為穩健主力、透過新產品及新應用領域做為加速器，並結合自主AI平行處理平台創造差異化競爭力，形成清晰且長期成長動能。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／美股回魂全面反彈！Fed降息預期升溫 台股開紅盤機率大增
供應鏈全部打包！AI佔比達九成 它近2年報酬126%
台股週跌3.5%爆2.9兆天量 它跌最慘一週暴殺9.33%！
AI概念回檔無礙長多 它雙主軸布局長線潛力不減！
其他人也在看
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 2 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 22 小時前
液冷時代來了！GB300+自研ASIC大改水冷架構「這2檔」卡位千億商機 目標價直指1800、1288元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI伺服器功耗一路飆升，從GB200、GB300到各家自研ASIC陸續轉向液冷，使散熱生態系迎來關鍵轉折。法人指出，液冷將不再只是...FTNN新聞網 ・ 1 天前
熱門股／AI擴張年 6檔明星股必看
國泰綜合證券期貨研究部近日公佈最新產業報告，對全球雲端服務產業（CSP）做出極度樂觀預測：2026年將成為雲端與AI基礎建設的「超級擴張年」，三大動能同步爆發，帶動相關供應鏈進入史無前例的高成長週期。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 1 天前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
軍工概念股高飛 雷虎漲停、漢翔亞航勁揚
（中央社記者江明晏台北2025年11月24日電）台灣力拚成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」，政府傳擬斥資逾百億元採購反無人機系統，帶動無人機等軍工概念股今天股價高飛，雷虎攻上漲停122元，漢翔漲逾4%，亞航、長榮航太等勁揚。媒體報導，行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收；針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。行政院會先前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年到2030年投入新台幣442億元，力拚2030年國內無人機產值突破400億元，打造台灣成為「無人機民主供應鏈亞洲中心」。台股今天軍工股強勢反彈，尤以無人機概念股領軍，雷虎(8033)早盤強攻漲停122元，漢翔(2634)漲逾4%，亞航(2630)、長榮航太(2645)漲約5%、中光電(5371)上漲約4%。軍工股造船族群今天也表態，台船(2208)漲逾3%，龍德造船(6753)大漲近7%。漢翔目前在無人機領域的布局多軌並行，自行開發無人機反制系統外，也協助具研發能力的中小企業提供量產支中央社財經 ・ 2 小時前
台股季線保衛戰開打！法人大戶最愛買「個股名單」曝光
[Newtalk新聞] 台股大盤上週遭逢重挫，下跌 962 點，期間先後出現今年第二大漲點與第三大跌點，指數回測季均線。上週五外資更是單日賣超 915 億，創下歷史第四大賣超紀錄。 本周台股重點？分析師張貽程表示，大盤指數季線支撐保衛戰，26000點整數支撐力道。外資與匯率台幣重貶至31.45 元，留意熱錢是否能回流。外資 11 月已賣超 3576 億，觀察是否進入尾聲。 以下是張貽程盤點本周市場關注熱門股： 1802 台玻 玻璃纖維布受惠 AI 需求成長，供貨能見度高，盤中成交熱絡。 8358 金居 高階銅箔持續缺貨，第四季為今年單季高峰，技術面呈三角收斂。 1815 富喬 具備玻纖紗、玻纖布自製能力，有利提升獲利，股價看回不回。 2368 金像電 ASIC、800G 交換器占比提升，PCB 層數需求增加；投信連續加碼。 6442 光聖 AI 伺服器需求帶動光纖模組成長，股價創歷史新高。 2449 京元電子 封測產業進入超級循環，持續擴產，大戶持股集中。 2327 國巨 被動元件大廠訂單回溫，產品線多元化，投信連續買超。 3443 創意 AI 推動 ASIC 需求進入建設期，量產快速新頭殼 ・ 5 小時前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 8 小時前
美國降息倒數？比特幣先行洩密 美銀解析Fed下一步
紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）近日強調美國就業市場風險升高、通膨持續降溫，意外「放鴿」的言論讓原本僅約29%的12月降息機率，大幅跳升至接近70%。美國銀行首席投資分析師哈奈特（Michael Hartnett）則認為，比特幣是Fed政策風向球，預期聯準會極可能重演「政策投降」劇本重啟降息。中時財經即時 ・ 2 小時前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
台股上週急殺破季線...市場心態崩了？借券餘額飆1,505萬張創新高、台積電卻逆勢探底
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週遭逢猛烈修正，加權指數單週重挫962.56點，11月以來累計大跌1,798點，上週五（21日）更一路摜破季線26,470點關卡，市...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
鴻海集團跨入電動車領域 鴨子划水 商機遍地開花
鴻海集團跨入電動車領域，展現鴨子划水功力，出海口愈來愈多，除攜手日本計程車租賃業者MK集團，也陸續與三菱FUSO、三菱汽...聯合新聞網 ・ 8 小時前