高階影像SoC貢獻！傑霖明年樂觀可期 預計12月底上櫃

IC設計業者傑霖科技（8102）將於26日舉行上櫃前業績發表會，多年深耕影像處理系統單晶片（SoC）以及通訊系統模組布局，影像處理系統單晶片（SoC）為該公司長期成熟業務，具備穩定毛利與現金流，而今年推出的新產品6580及2580系列主攻客戶端的高階產品市場，使成長曲線更具延展性；明年營運可望再成長，主要受惠新推出的高階影像SoC搶入高毛利市場，通訊模組在客戶需求穩定的帶動下，每年約占整體營收比重約15%，惟其高毛利的特性，可對公司整體獲利產生重大貢獻。傑霖科技預計12月底上櫃。

公司的影像SoC產品具高階技術門檻，董事長梁春林表示，自主研發的MAPP（Multi-core Array Parallel Processor）可程式平行處理平台提供最高2TOPS的AI運算能力，讓影像處理與AI邊緣運算能在單一晶片中完成。傑霖2025年前三季營收3.27億元，年減16.5%。梁春林指出，衰退主因美國關稅不確定性影響，使影像處理SOC終端客戶提前於去年底拉貨，墊高營收基期所致。前三季稅後淨利0.35億元，EPS 1.63元，毛利率為37.8%，較去年同期減少7.7個百分點，主要在於新晶片量產前，舊晶片有降價壓力。

隨著AI相機、行車安全、戶外監控與智慧安防需求快速攀升，單晶片整合方案的價格競爭力與可靠度更凸顯，公司新世代影像SoC朝支援3,600萬畫素與高效AI運算發展，可望帶動產品組合再升級。在應用市場方面，傑霖科技已從傳統消費性影像產品，成功轉向多個具備「高成長＋高利基」特性的領域，包括生態追蹤相機、運動攝影機、戶外安防攝影機、數位夜視儀、警用與行車記錄系統等；相關市場年複合成長率（CAGR）落在5%～23%之間，其中AI相機預估自2024至2034年CAGR高達22.81%，智慧居家安防CAGR亦達20.7%，反映AI加持後的影像裝置正快速升級。

生態追蹤（Trail Camera）市場規模也將自2.5億美元成長至2033年的4億美元，顯示利基型影像產品正成為全球影像產業的新亮點。除影像技術外，傑霖科技在通訊模組領域亦持續擴張，透過嵌入式平台、通訊介面與特殊環境應用等方案，逐步建立高壁壘客群。其產品延伸至國防相關與專業級通訊設備領域。受惠明年國防預算提升至9000多億，梁春林認為在國防預算顯著成長帶動下，通訊業務預計水漲船高並有很大的成長動能，明年通訊訂單一部分已掌握在手。

展望明年，傑霖科技新晶片2580會有整年度的營收貢獻，6580於第一季也將開始導入；以上兩款晶片不僅單價較高，且新產品將帶動出貨量提升，預估明年合併營收將至少雙位數成長，或有機會超越去年高峰的營收。且因兩款新晶片具高附加價值，使其毛利率遠優於舊產品的毛利率；在規模經濟效應之下，營運可望明顯跳升並再創佳績。公司也將於明年下半年切入安防市場，將成為後續營收持續成長的動能。傑霖科技以影像SoC及通訊模組為穩健主力、透過新產品及新應用領域做為加速器，並結合自主AI平行處理平台創造差異化競爭力，形成清晰且長期成長動能。

