高階晶片25%國安關稅上路 白宮暗示還有進一步動作

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國商務部14日宣布對部分高階半導體徵收25%國安關稅，白宮官員今天表示，這是保護這項產業「第一階段」措施，未來可能依據與其他國家及企業協商結果，再宣布進一步措施。

這位不具名官員指出，總統川普先前表示，對非美國製造的晶片課徵100%關稅，以拓展美國本土半導體的製造能力。

不過，若這些晶片是為了支援美國打造科技供應鏈，以及強化半導體衍生產品的國內製造能力而進口，則不適用此一關稅。

根據白宮事實清單，川普將來可能會對半導體及其衍生產品進口課徵更廣泛關稅，也可能會同步推出一項關稅抵消計畫。

川普曾表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高額關稅，但若廠商承諾在美設廠或正在美國設廠，「就沒有關稅」。（編譯：徐睿承）1150116