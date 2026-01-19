高階核廢選址最新進度曝光！台電全說了

即時中心／廖予瑄報導

針對媒體關注高階核廢選址條例草案進度，台電今（19）日表示，核廢設施屬於鄰避設施，世界各國皆面臨相同課題，台灣也不例外。不論採取何種解決方案，均須透過立法程序，並在社會各界凝聚共識後，方能順利推動。目前我國尚未制定高階核廢選址相關條例。

台電指出，針對核廢處理議題，台電正持續參考國際經驗，並以開放態度面對相關討論，也期盼社會各界能夠理解並支持核廢處理政策的推動。

台電進一步說明，台電定位為作業與技術執行單位，將持續依照主管機關指示與管制機關要求，積極與核廢處置技術較為先進的國家進行交流，發展相關處置技術，同時加強社會溝通與資訊透明化，盼能尋求最大社會共識。

台電重申，核能使用必須遵循政府所訂「2必須、3原則」，以確保核能使用及核廢處理過程的安全，並兼顧社會信任與公共利益。

