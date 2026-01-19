高階核廢選址草案設回頭機制 經濟部這麼說

【記者許麗珍／台北報導】外傳經濟部正研擬「高階核廢料選址條例」草案，將設計「回頭機制」，並研議縮小公投範圍，以突破過去低階核廢料選址因地方政府拒辦公投而停擺的困境。對此經濟部表示，目前尚未有高放選址條例版本，台電將參考國際經驗，並持開放的態度面對問題。

台灣現行的「核能三原則」是指總統賴清德提出的核安無虞、核廢有解、社會共識，這是政府在考慮重啟核電廠或延役時必須遵循的指導方針，核心目標是確保核能安全、解決核廢料問題並取得社會大眾的理解與支持，但其具體標準和落實方式仍是各界討論焦點。

廣告 廣告

核廢料分為高、低放射性廢棄物，高放指的是用過的燃料棒，其餘歸類為低放射性廢棄物。目前國內僅低放射性廢棄物有最終處置設施場址設置條例，高放選址還沒有法源，正由經濟部放射性廢棄物處置專案辦公室著手研擬中。

多個環團已在去年7月推出民間版「高放射性廢棄物選址暨處置條例」草案，研擬設計選址4大階段，包括政策形成、潛在候選場址、建議候選場址、最終處置場址，並強調資訊公開。外傳經濟部正研擬「高階核廢料選址條例」草案，將設計「回頭機制」，並研議縮小公投範圍，以突破過去低階核廢料選址因地方政府拒辦公投而停擺的困境。

對此，經濟部表示，已核定台電核電廠現況評估報告，責成台電儘速撰寫再運轉報告，並按部就班完成自主安全檢查。

經濟部表示，台電已多次對外重申，核電的使用一定會在 「核安無虞、核廢有解、社會共識」等三原則下，由核安會訂定安全審查辦法、由台電進行自主安全檢查，並尋求國際原廠的協助。

經濟部指出，發電使用過的高放核燃料，首先需移至乾式貯存設施中（核一及核二廠需由室外移至室內採兩階段貯存），核一的室外乾貯部分已完工、並由核安會2025年5月核定運營。核二室外乾貯設施於2015年向新北市府提出相關計畫後、2024年獲新北市府核定，目前正全力興建中，預訂今年底完工啟用。室內乾貯部分則正全力規劃中。經濟部定會督導台電確保核廢料存放安全無虞。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

30天連換3東家！鄭宗哲落腳大都會

獨家｜大S離世一年 汪小菲、徐家重啟談判！扶養費之爭露曙光

獨家投訴｜女美容師散步被黑狗狠咬 手肘肌肉遭扯咬一大塊

