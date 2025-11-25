高階機能布料有賺頭！竣邦-KY與Nike、Under Armour合作 產能擴大

財經中心／師瑞德報導

竣邦-KY說明與運動、戶外領域國際知名品牌Nike、NikeSKIMS、Canada Goos、ALO Yoga等合作進展順利，並預告2026年將於越南動工自有產能基地，主攻高階機能布料。面對全球市場變化，公司穩守中高端定位、加強供應鏈布局，同時設下雙位數成長目標，展現營運信心與成長動能。

面對近期市場股價震盪，機能布料大廠竣邦-KY公開說明營運狀況與未來布局。公司強調，儘管股價出現短期波動，但整體營運維持穩健，與各大國際品牌的合作也持續推進，未來展望並未改變。

竣邦-KY表示，除了針對法說會後市場關注的議題做出回應，也希望藉由面對面交流，讓外界更清楚公司實際營運狀況與下一步的發展策略。

合作品牌訂單穩定放大 業績看旺

竣邦-KY透露，與Nike的合作已邁入穩定擴大階段，從過去以季節性商品為主，今年更跨入供應常態性產品線。這類商品的訂單不只量體較大，也有更長的生命週期，有助於提升營運穩定度。

另一大亮點則是今年SKIMS與Nike聯手後，竣邦-KY為其核心布料開發供應商，雙方已進入開發階段，預期明年就能轉換成實際出貨，為營收增添新動能。

產品升級轉型 聚焦機能與時尚兼備

竣邦-KY也提到，針對運動應用領域方面，公司今年積極強化機能性布料的產品線，特別是在彈性、快乾、防潑水等面向持續精進，並將這些技術與過去擅長的休閒時尚元素融合，進一步拓展Performance 的running及training等產品領域，滿足更多國際品牌對「功能時尚兼備」的需求。

此外，全球知名羽絨衣品牌Canada Goos、滑雪品牌Burton等既有客戶，也持續為竣邦-KY貢獻穩定訂單。特別是Burton今年迎來50週年，推出一系列紀念專案，竣邦-KY則負責開發相關機能面料，強化雙方合作關係。

新客戶陸續開花結果 銷量看俏

新客戶部分，竣邦-KY指出，近年積極開發ALO Yoga、VUORI、CARHARTT與日本代理商伊藤忠（ITOCHU），目前合作皆已進入實際出貨階段。ALO Yoga與VUORI拓展全球市場，分別以女性與男性瑜伽服飾為主，竣邦-KY仍致力協助多品牌客戶迅速反應市場提供最佳解決方案。

美國百年工裝品牌CARHARTT近年人氣上升，竣邦-KY為其提供高機能面料，在穩定中尋求深化合作。而伊藤忠作為日本大型代理商，負責多個歐美品牌在日本的開發與生產，公司也藉由與其合作，順利打入日本市場。

堅守中高階路線 避開價格戰泥沼



針對媒體詢問Under Armour與NBA球星柯瑞合作解約是否有受影響，竣邦-KY表示，公司供應的是中高階產品線，並非大量生產的球衣或基礎款T恤，因此並未受到品牌代言人更替的影響。

竣邦-KY進一步指出，旗下多數訂單皆集中在附加價值較高的中高端產品線，這類商品雖量體較小，但毛利率佳，且更具品牌差異化價值。即使在品牌銷售波動下，也能穩住公司基本面。

營運展望審慎樂觀 瞄準雙位數成長

談到整體產業景氣，竣邦-KY表示，2026年預估可望比今年保持成長態勢。目前能見度來看，Nike已提供明確預測至2025年5月，其他品牌雖未給出具體數字，但整體氣氛偏樂觀。

竣邦-KY強調，明年的營運成長將來自兩大引擎：一是現有大客戶的追加訂單與新產品線發展；二是新品牌的放量與開發進展。公司已設定雙位數成長為目標，會持續推動客戶組合與產品組合的雙輪驅動。

越南產能擴充計畫啟動 聚焦高技術布料

產能部分，竣邦-KY透露，越南自有染整廠將於2026年初動工，2027年第一季預計投產，首波將以薄布、四面彈性布料等技術性產品線為主，這些品項目前在當地供應鏈仍屬稀缺，旗下越南新廠規劃建置以提升東南亞供應鏈的競爭力。

由於越南當地尼龍供應仍相對稀缺，公司說明，尼龍屬於技術門檻較高的布料，且染整不易，過去供應鏈較難建立。但目前已與中資、台資與韓資的紗線供應商展開合作，逐步建構在地穩定供應鏈，為未來高端機能布料布局預作準備。

竣邦-KY表示，越南具備CPTPP等貿易協定優勢，加上當地稅制與地緣政治環境相對穩定，能有效分散供應鏈風險，對品牌客戶來說是長遠合作的重要據點。

竣邦-KY最後強調，未來會持續掌握趨勢與客戶需求、精進研發設計，迅速反應市場提供客戶最佳解決方案，同時透過全球產能布局與策略客戶開發，穩健擴大市場版圖。

