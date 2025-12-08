高階熱治療強化腹膜腫瘤療效 讓有溫度的抗癌活化免疫





【NOW健康 林郁敏／台北報導】台中慈濟醫院外科部副主任方佳偉6日於台灣醫療科技展分享「有溫度的抗癌」，談及高階熱治療中心「腹腔溫熱化療」與「透熱治療」時指出，透過溫度破壞癌細胞，甚至可產生活化免疫、促進血液循環，間接提高化學藥物治療與放射線治療效果。



解決腹膜癌轉移難題 溫熱化療強化藥物療效



方佳偉醫師表示，腹膜癌與腹膜轉移是癌症治療的難題，因病人通常已經是大腸癌、胃癌、卵巢癌末期，加上癌細胞轉移腹膜造成腸胃道阻塞，只能靠點滴獲得營養；傳統化療也以血液循環滲透藥物，無法集中藥效，導致預後不佳。為了改善這個問題，台中慈濟醫院外科團隊聚焦處理腹膜腫瘤，會先做「腫瘤減積手術」清除肉眼可見腫瘤，看不到的癌細胞就會在手術中透過「腹腔溫熱化療」：加熱藥水至41至43度，灌注到腹腔循環並持續控溫，強化藥物療效。

方佳偉醫師補充，透熱治療則提供病人非侵入性與低副作用治療，以無線射頻或微波傳遞熱能，在癌細胞位置產生42至43度熱能弱化癌細胞，提升後續化療或放療效果。



一條龍照護服務 以人為中心優化治療流程



台中慈濟醫院2018年成立腹腔溫熱化療中心，2023年加入透熱治療設備整合為高階熱治療中心，醫療團隊橫跨10個科別落實「一條龍」照護服務：術前3日內完成檢查與討論治療計畫，術後結合中醫、營養、復健，再加上癌症關懷志工，提供身心靈全人照護。



方佳偉醫師強調，特別是出院後個案管理師會持續追蹤並主動關懷，確保治療連續性與生活品質。臨床上，腹膜癌化指數PCI評估為輕至中度病人（PCI<10）能有極高的治癒機會；即使重度轉移（PCI≧10）也能緩解症狀、提升生活品質；高風險但尚未腹膜轉移的病人（PCI＝0），同步施行溫熱治療也能有效預防未來腹膜轉移。



方佳偉醫師總結指出，很多醫院有這類治療，但是台中慈濟醫院做的治療不太一樣，因為有很大量的人文關懷。醫療團隊秉持「以病人為中心」的願景面對癌末病人，持續優化治療流程，透過定期品管會議、病友分享會及與中醫跨域整合，不斷提升服務溫度與深度，成為專門治療末期癌症或是難治癌症的醫院。



