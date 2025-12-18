高階真空壓膜機長廣即將掛牌上市 全力搶攻ABF及先進封裝市場

長廣總經理岩田和敏。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕高階真空壓膜設備廠長廣精機(7795)即將掛牌上市，由於AI與高效能運算(HPC)浪潮推動ABF載板技術快速演進，ABF載板設備需求大增，長廣總經理岩田和敏表示，ABF載板是半導體封裝裡最關鍵、最昂貴、最難做的高階基板，公司長期深耕IC載板製程設備，核心產品為高階ABF載板用真空壓膜機，幾乎獨佔全球，未來將全力朝高階封裝及半導體領域邁進。

長廣專攻三段式真空壓膜機，為目前AI伺服器及高效能運算封裝最關鍵設備之一，可對應10層以上高階封裝基板，並支援AI GPU、資料中心晶片、高階CPU等載板製程。針對次世代高速運算ABF材料，公司亦開發90噸強壓型真空壓膜機，以因應更大晶片面積與更高層數的封裝需求；隨著AI加速器及AI伺服器出貨快速成長，三段式壓膜機營收比重已提高至58%左右。

長廣積極布局下一世代先進封裝，包括玻璃載板、FOPLP/FOWLP 面板級扇出封裝與系統級晶圓真空壓膜。長廣已於2023年向美國IDM大廠出貨玻璃基板真空壓膜測試機，良率獲其肯定，並持續開發支援600×600mm以上大尺寸薄型玻璃基板的設備。另在扇出型封裝方面，長廣的PLP/FOPLP相關真空壓膜技術也已進入台灣客戶驗證階段，有機會切入次世代半導體製程。

全球AI與HPC市場持續推升ABF載板需求向上，Goldman Sachs預估，AI伺服器年複合成長率(CAGR)約21%，高階ABF封裝層數正從16層以下走向16層以上，晶片面積亦大幅增加，以NVIDIA GPU產品線為例，新一代晶片面積約比前一世代成長70%。在層數與面積雙重拉升下，ABF載板整體面積需求預期成長3～4倍，帶動ABF設備市場於2025年起回到供需平衡，並可望於2026年重返供不應求的狀態，相關上游關鍵設備廠將成最大受益者。

