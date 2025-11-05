高階經理人必看：別再養出又笨又勤快的中階主管！幾招教你打造高效團隊文化

作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌





本文分享如何避免養出「又笨又勤快」的中階主管，從聚焦成果、獎勵思考、橫向觀察到創造價值，幫助高階經理人選對人、教對人、用對人。透過正確的管理方式，打造高效團隊，防止錯誤中階主管文化拖垮組織，提升整體生產力與影響力。



在職場中，許多高階主管常抱怨：「中階主管又笨又勤快，害得基層疲於奔命。」但說實話——這些人不是天生如此，而是我們在管理中默許、容忍，甚至「親手培養」出來的結果。

有些中階主管看似認真又積極，其實方向完全錯誤。他們會把一件可以簡化的任務，硬是拆成五件交給五個人，再宣稱自己「執行力強」。結果表面上部門看起來忙碌有序，實際上只是把混亂轉嫁到團隊，讓基層人員疲憊不堪、整個組織效率下降。

一、明確定義「成果」而不是「忙碌」

每天加班不代表績效。真正的績效，是能把複雜的事變簡單。

高階主管要定期問中階主管：「這週你讓團隊更有效率的那件事是什麼？」

這樣的問法能逼他們聚焦在「產出價值」而非「工作量」。

二、獎勵思考與簡化流程的能力

勇於發問、挑戰流程的主管，不是「難搞」，而是有潛力的人。相反地，那些表面乖巧、只會照指令行事的主管，往往只是「不思考的傳聲筒」。高階主管應該獎勵願意思考、敢於提出改進方案的主管，因為他們才是組織真正的推進力。

三、定期橫向觀察，避免中階主管成為資訊黑洞

讓不同部門的基層人員交流，你才會看見資訊流通的真實狀況。有些中階主管只會「往下交代」而不會「往上回報」，更不會向外溝通。這種主管容易成為資訊阻塞點，讓決策延遲、執行錯誤。高階主管必須建立透明機制，確保資訊能雙向流動。

四、鼓勵創造價值，而非製造工作量

某些主管會故意製造大量無效任務，只為「證明自己很重要」。

對這類主管，要麼再教育，要麼請他離開。

不要害怕暫時的空缺，真正可怕的是留下錯的人，讓有能力的員工撐不下去。

五、真正的危機：有影響力卻沒有價值觀的主管

職場上最危險的，不是能力不足的人，而是那些有權力、卻缺乏正確價值觀的主管。高階經理人若不好好選人、教人、用人，最終會被自己養出來的中階主管拖垮整個團隊。



