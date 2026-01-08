高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事

社會中心／羅欣怡報導

前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，案件上訴到二審。（圖／翻攝畫面）

前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。

莊武能在2022年與溫泉會館女經理發生婚外情，但不滿新竹縣某議員介入兩人之間，連續3天用高女、「某甲」2個身分向議員勒索1000萬元，還限制女經理的行動自由。

警方獲報一路跟車，跟到溫泉會館後逮人。（圖／翻攝畫面）

新竹縣警方獲報後，在跨年夜當天上山逮人，見莊武能一人在停車場等候，立即上前圍捕，但莊武能拒絕下車，還倒車衝撞員警，警方持警棍敲擊車窗，另一警對空鳴6槍示警，再朝左前車輪射擊3發，莊武能持續向前衝撞其他車輛，再向後倒車衝撞員警偵防車，最後仍被逮捕。

一審新竹地院認為，莊武能多次傳訊給議員放話並非是「真恐嚇取財」，用意只是為使議員疲於奔波、寢食難安，但身為高階警官卻意氣用事，犯後又未真心悔悟，依強制罪論處有期徒刑6月。

高等法院日前開庭辯論終結，莊武能否認犯強制罪，辯稱自己當時失去分寸，為此深感羞愧、自責，很後悔做出幼稚失當的事情，他也主張當時並非真的是要錢，法庭上他一度哽咽，強調自己並非是不重視名譽的人。法官最後諭知2月10日宣判。

