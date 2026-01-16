高階警官人事發布爭議 警政署：均依規辦理

（中央社記者黃麗芸台北16日電）媒體報導，高階警官退休但人事遲不發布，台南基層官警稱原因卡在「喬位置」。對此，警政署今晚表示，報導與事實不符，本次警職調整案均依規辦理，特予澄清說明。

聯合報今天報導，台北市警察局長李西河、警政署副署長廖美鈴和警政署刑事局長周幼偉等高階警官屆齡退休，但警政署人事作業最晚原應在昨天前發布，卻遲未公布。

報導內容稱，據了解，原因出在高層有意「喬位置」，讓台南市警察局長林國清轉調警政署副署長，目前確定作罷。

警政署晚間透過新聞訊息回應表示，各警察機關重要警職調整時機，向以穩定治安為優先考量。

同時，還配合年度退休人員職務出缺，依警察人員人事條例及警察人員陞遷辦法等相關規定，參據各適任人選的品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等通盤檢討，並陳報權責機關核定。

警政署表示，本次重要警職調整案，均依程序規定辦理，並事先知會各地方首長，關於部分媒體報載「因喬位置而遲未發布」及「某警察局長寧退休拒調職」等情形，均與事實不符，特予澄清說明。

另外，為避免影響外界視聽與警政單位困擾，籲請未來勿再對警政人事作不實臆測或報導。（編輯：張銘坤）1150116