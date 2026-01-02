高階警官月中大搬風 傳林炎田接掌北市警局

1月中旬多名高階警官將屆齡退休，後續人事異動引發關注，其中台北市警察局局長外傳由高雄市警局長林炎田接任，林炎田過去長期在北市服務，刑事與行政資歷完整為出線原因。

外傳林炎田將接掌北市市警局局長職缺。（圖／資料畫面）

1月16日將有12名高階警官屆齡退休，其中包括官拜三線三星的台北市警察局局長李西河、刑事局局長周幼偉及首位警政署女性副署長廖美玲等人，屆時全台警政高層及各縣市警察局長將有重大異動。

而台北市警局局長人選最受矚目，據傳首都局長將由現任高雄局長林炎田將接任，林炎田警大51期畢業、具台北大學犯罪學研究所碩士學位，刑事專才且資歷完整，過去長年在北市服務，歷任大安分局所長、中山、萬華、信義分局偵查隊長及萬華分局長，外派後曾任嘉義市、台中市與桃園市刑警大隊長，也在刑事局擔任大隊長職務。

林炎田資歷完整政通人和及「老台北」背景被認為是出線主因，另也傳出警政署主秘郭士傑及警政署督察室主任呂新財也是北市局長熱門人選，對此警政署表示相關人事案仍在作業中尚未定案。

