高階警官異動！傳林炎田接任北市警察局長 警政署：以正式人令為主

警政署將於1月中旬針對高階人事進行異動，其中以台北市警察局長最受矚目，根據《自由》報導，現任高雄市警察局局長林炎田將接掌台北市警局長一職。對此，警政署表示，本次高階警察人事仍在作業中，確切派任名單以警政署發布正式人令為主。

現任高雄市警察局局長林炎田可能接掌台北市警局長一職（圖／內政部提供）

林炎田為中央警察大學第51期畢業，並取得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，曾任刑事警察局偵查第四隊隊長、高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長、臺北市政府警察局萬華分局分局長、警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局局長及警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練豐富。

由於他曾任古亭分局南昌路派出所所長、大安分局敦化南路派出所所長；南港分局、大安分局警備隊隊長；信義分局、萬華分局、中山分局第三組組長；中山分局偵查隊隊長；萬華分局分局長等，對台北市治安狀況知之甚詳，警界普遍認為，他是接任台北市警察局長的合適人選之一。



