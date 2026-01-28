高階警政監涉「博弈集團」收賄6,616萬 監察院重糾警政署、刑事局、台中市警局

【警政時報 包克明／臺北報導】監察院今(28)日公告糾正案，直指刑事警察體系高階幹部嚴重失職。曾任台中市政府警察局刑事警察大隊長、警政署刑事警察局警政監的林明佐（現已改名林康承），於110年8月24日至113年5月任職期間，長期與博弈集團人士維持密切且複雜之不當交往關係，未能恪守公務分際，並接受不正當財物與利益，導致其財產顯著增加，與合法收入明顯不符。

回顧這起震驚警界的貪瀆案件源起110年間，前橋頭地檢署檢察官鄭子薇偵辦詐欺案件，發現被害款項流向九州集團經營的「剛谷公司」，以開發第三方支付系統OnePaid「萬付通」，提供給博弈及詐欺集團進行洗錢，5年多期間，就入帳高達438億元，追查發現時任台中市刑大大隊長林明佐與九州集團總裁陳政谷等人緊密聯繫、疑有貪瀆之情事，主動簽分案偵辦。

監察院指出，林明佐涉嫌透過同居女友徐培菁，將警政偵查情資洩漏予九州博弈集團總裁陳政谷，涉及違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等多項重罪，相關不法金額高達新台幣6,616萬元，已於113年8月23日遭檢察官依法起訴，期間更曾以1,200萬元交保後遭撤銷，持續羈押。

然而，監察院嚴厲指出，內政部警政署、刑事警察局及台中市政府警察局，對於林員長期遭博弈集團滲透、利用蒐集偵查情資等重大違失，竟未能即時察覺，內部督察與政風機制形同虛設；即便林明佐遭正式起訴，上開機關仍未依法啟動完整行政調查，顯有怠忽職責之重大違失。

監察院強調，此案已嚴重重創警察形象，斲傷社會大眾對司法警察體系之信賴，爰依法對內政部警政署、刑事警察局及台中市政府警察局提出糾正，要求全面檢討內控失靈與高階警政人員風紀管理問題。

