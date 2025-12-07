高階AI機型需求增加 台廠供應鏈受惠
〔記者張慧雯／台北報導〕受到高階AI手機需求優於預期，全球智慧型手機銷量由年增率1.2%上修至1.5%，達12.55億支，元大投顧最新報告認為手機供應鏈看旺，包括全新(2455)、宏捷科(8086)、晶技(3042)、奇鋐(3017)、新日興(3376)、台積電(2330)、聯發科(2454)、臻鼎-KY(4958)、華通(2313)均給予「買進」評等，大立光(3008)、台郡(6269)則維持「持有」評等。
針對iPhone部分，元大投顧預估，2025年銷量年增率6.1%、達2.47億支，主因iPhone 17機型除Air外均因規格及性價比受市場歡迎，同時，AI功能即Apple Intelligence透過iOS 26.1 已全面啟動(支援繁體中文)，如即時翻譯、照片智慧功能、影像智慧、重點摘要等，iPhone 15 Pro 以上等級即為定義上AI手機；不過，估計2026年減4.2%，主因基期高回到原本軌道；然而估計折疊機型2026年末上市，單價2400 美元，估計首年銷量600萬台，2029年達1000萬台，相關零件含大立光、新日興、奇鋐、臻鼎、台郡等均受惠。
針對記憶體漲價一事，元大投顧則估計，將影響中低階手機價格或規格，價格反應成本將影響部分機型銷量，且價格敏感度高的消費者選擇不換機或選降規機型。估計iPhone 基期高而年減4.2%回到正常銷量水準；非iOS (安卓為主)系列估計年減0.7%，其中，高階AI手機因AI功能更多元，估計銷量相對中低階手機的負面影響較有限。元大投顧也認為，AI手機採高階SOC晶片如高通及聯發科天璣9500，台積電為高通、聯發科、蘋果自研晶片代工間接受惠，AI手機採5G及WiFi 7比重升高，也促進PA (Power Amplifier)用量，折疊iPhone看好新日興、奇鋐、臻鼎，AI 手機看好台積電、聯發科、全新、宏捷科等個股受惠。
