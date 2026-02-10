高雄「演唱會經濟」破百億產值！在地紅茶店領百萬年終 高雄副市長親揭陳其邁小故事！｜Yahoo《齊有此理》

高雄近年成功轉型為「演唱會之都」，不僅吸引國際巨星接連進駐，更實質帶動在地基層經濟。高雄市副市長李懷仁於節目《齊有此理》接受主持人王時齊專訪時透露，高雄推動演唱會經濟是有計畫性的「城市行銷」，背後更藏著市府團隊「把粉絲放在 C 位」的細膩規劃與冷知識。

▲高雄市副市長李懷仁接受Yahoo《齊有此理》專訪

演唱會經濟滲透巷弄 老江紅茶店長年終「幾十個月」

李懷仁在訪談中舉出最令大眾震驚的實例：高雄老字號「老江紅茶牛奶」。他透露，受惠於演唱會帶來的人流，老江紅茶的店長們年終獎金竟領到「幾十個月」。根據最新資料顯示，2026 年老江紅茶年營收破億，兩名表現優異的店長分別抱走 141 萬與 102 萬元的百萬年終，金額甚至超越不少科技業工程師。

廣告 廣告

李懷仁回憶，某次半夜 12 點活動結束後經過老江紅茶總店，門口竟排了七、八十人，且大多是剛看完演唱會、拖著行李的粉絲，顯然不是高雄在地人。 他強調，市府不收場地租金，目標就是為了創造超過百億的產值，讓經濟紅利直接回饋到餐飲、旅館與在地夜市攤商身上。

高雄市長陳其邁宣傳「2026高雄冬日遊樂園」（中央社資料照）

市長自帶「陳三歲」屬性 超人力霸王影片竟是陳其邁自提構想

除了經濟產值，高雄近期推出的「冬日遊樂園」以經典 IP「超人力霸王」為主視覺，也引發高度討論。 針對市長陳其邁在宣傳影片中展現出毫無偶包的表演，李懷仁笑稱陳其邁就是是「陳三歲」，更爆料那些看起來「奇怪」或具備動畫特效的影片，其實很多都是市長本人自己想出來的構想。

李懷仁透露，團隊並不需要說服市長去拍影片，反而常常是市長主動詢問幕僚是否有參考資料（Reference）可以讓他練習動作。 甚至在活動現場，陳其邁也會玩興大發，佔據四歲小朋友的位置，騎著恐龍模型繞場，騎到捨不得下來。

※更多精彩內容，請鎖定2/25 週三中午12:00 Yahoo《齊有此理》完整播出