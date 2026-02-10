高雄「演唱會經濟」破百億產值！在地紅茶店領百萬年終 高雄副市長親揭陳其邁小故事！｜Yahoo《齊有此理》
高雄近年成功轉型為「演唱會之都」，不僅吸引國際巨星接連進駐，更實質帶動在地基層經濟。高雄市副市長李懷仁於節目《齊有此理》接受主持人王時齊專訪時透露，高雄推動演唱會經濟是有計畫性的「城市行銷」，背後更藏著市府團隊「把粉絲放在 C 位」的細膩規劃與冷知識。
演唱會經濟滲透巷弄 老江紅茶店長年終「幾十個月」
李懷仁在訪談中舉出最令大眾震驚的實例：高雄老字號「老江紅茶牛奶」。他透露，受惠於演唱會帶來的人流，老江紅茶的店長們年終獎金竟領到「幾十個月」。根據最新資料顯示，2026 年老江紅茶年營收破億，兩名表現優異的店長分別抱走 141 萬與 102 萬元的百萬年終，金額甚至超越不少科技業工程師。
李懷仁回憶，某次半夜 12 點活動結束後經過老江紅茶總店，門口竟排了七、八十人，且大多是剛看完演唱會、拖著行李的粉絲，顯然不是高雄在地人。 他強調，市府不收場地租金，目標就是為了創造超過百億的產值，讓經濟紅利直接回饋到餐飲、旅館與在地夜市攤商身上。
市長自帶「陳三歲」屬性 超人力霸王影片竟是陳其邁自提構想
除了經濟產值，高雄近期推出的「冬日遊樂園」以經典 IP「超人力霸王」為主視覺，也引發高度討論。 針對市長陳其邁在宣傳影片中展現出毫無偶包的表演，李懷仁笑稱陳其邁就是是「陳三歲」，更爆料那些看起來「奇怪」或具備動畫特效的影片，其實很多都是市長本人自己想出來的構想。
李懷仁透露，團隊並不需要說服市長去拍影片，反而常常是市長主動詢問幕僚是否有參考資料（Reference）可以讓他練習動作。 甚至在活動現場，陳其邁也會玩興大發，佔據四歲小朋友的位置，騎著恐龍模型繞場，騎到捨不得下來。
※更多精彩內容，請鎖定2/25 週三中午12:00 Yahoo《齊有此理》完整播出
其他人也在看
陳小春本名曝光！昔豪砸百萬改名 只為讓全家改運
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導香港男星陳小春近年來將演藝事業重心放在中國，日前甚至以政協委員身分出席廣東惠州政協會議，而相關照片流出後，就有網友...
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
「霸王餐名媛」被關3個月拒出庭！滯美簽證過期「家屬失聯」 她慘困惡魔島監獄
台籍網紅「霸王餐名媛」Pei Chung多次在威廉斯堡高級餐廳吃霸王餐遭捕至少10次，去年消息爆出後，目前仍羈押於惡名昭彰的雷克斯島（Rikers Island）監獄。原訂4日進行刑事庭訊，Pei Chung卻繼去年12月後再度拒絕出庭應訊，法官考量其精神鑑定報告尚未完成，裁定不再強制押送，而是繼續羈押至3月5日。
簡廷芮再被爆婚姻生變！老公賴冠儒「親自發聲了」 他第一反應曝光
去年因「粿王風暴」意外捲入話題的簡廷芮，曾被外界點名與同遊美國的男星王品澔互動過於親密，當時在老公賴冠儒出面力挺、強調婚姻穩定後，風波才逐漸平息。近期卻再度傳出婚變疑雲，有熟悉簡家的人士發現，賴冠儒已悄悄從簡廷芮父親社群上的全家福照片中「消失」，引發外界揣測夫妻關係是否生變。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
《玉茗茶骨》侯明昊爆交往《折腰》女星3年 凌晨雙雙火速「6個驚嘆號」回應了
28歲古裝男神侯明昊演出《玉茗茶骨》受到知名製作人于正力捧，微博上瘋傳他與大一歲的限定女團「THE9」成員孔雪兒已交往3年，雙方都在9日凌晨火速闢謠，侯明昊發文：「假！！」孔雪兒也發文：「假！！！！」兩人用了6個驚嘆號，可見心急之情。
"世紀血案"幕後牽涉中資時機敏感 導演打破沉默致歉
政治中心／林靜、嚴文謙 台北報導取材自台灣重大歷史案件"林宅血案"的電影"世紀血案"，爆出未取得當事人林義雄及家屬授權就開拍，引爆社會強烈反彈，外界分析適逢年底台灣選舉，這部牽涉中資的電影，導演不只留學中國，阿公還是警總發言人，唐嘉鴻就批這絕非商業片，而是刻意去政治化、對想翻案的國民黨、中共北京最有利，而導演沉寂多天終於發聲明致歉。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
《賽德克巴萊》遭拖下水！被質疑沒問授權 他揭內幕怒嗆：想造謠等我死
改編自「林宅血案」的國片《世紀血案》近期風波不斷，因被指未取得當事人林義雄及其家屬同意，且劇情涉及影射歷史人物史明，引發外界高度關注與爭議。相關討論也延燒至社群平台，有網友在Threads上發文為劇組緩頰，認為若拍攝歷史題材都必須取得「本人同意」，那歷史電影恐怕將無法拍攝，並進一步以15年前上映的電影《賽德克·巴萊》為例，質疑當年是否曾取得莫那·魯道「本人」同意。
59歲王祖賢逛街被野生捕獲！ 包包裡放「這一支」太真實
59歲「永遠的小倩」王祖賢定居加拿大多年，近來在社群網路上相當活躍。近來她在溫哥華逛街，被當地民眾「野生捕獲」，對合照要求來者不拒，相當親切。
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
最美星二代證實已脫單 方文琳鬆口「見過男方」
最美星二代證實已脫單 方文琳鬆口「見過男方」
趙薇復出遙遙無期！15歲愛女「超高顏值」曝光 網：母女長得不像
中國女星趙薇跟富商黃有龍離婚多年，而兩人育有一個女兒，如今也即將滿16歲，近日，趙薇罕見現身小紅書，超高顏值也掀起網友的討論，甚至有人直言「母女不像」。蔡佩伶報導
《陽光女子合唱團》登台片影史票房冠軍只差一步！苗可麗開心「學生粉絲變多」
電影《陽光女子合唱團》全台票房累積4億8800萬，站上台灣電影影史票房第二名，距離超越冠軍《海角七號》5億3千萬只差一步，主創團隊周末仍勤跑謝票活動。
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
七八年級生回憶！「平水相逢」童年遊戲網站再掀熱議，站長親回：謝謝大家還記得
最近台灣社群 Threads 上掀起一股懷舊風潮的討論，一名網友提起童年時期的經典遊戲網站「平水相逢」。該網站早期與「史萊姆的第一個家」齊名，是許多台灣七、八年級生共同的回憶。許多人都沒想到該網站居然還活著，甚至連站長本人都親自回應。
劉寶傑回來了！ 新節目《寶傑點兵》強勢回歸還要進軍YouTube
資深媒體人劉寶傑去年1月請辭在東森新聞台主持18年的政論節目《關鍵時刻》後，沉潛近1年，今天（9日）證實將於3月復出螢光幕，於《東森財經台》推出全新節目《寶傑點兵》。劉寶傑受訪表
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。