現今生活節奏快、工作壓力大，越來越多人傾向購買盲盒玩具、公仔吊飾等小物，療癒疲憊的身心靈。位於高雄的「太和選賞」，深知現代人對物品的情感需求，提供官方一番賞、自製賞、設計師聯名公仔以及盲盒收藏品，並規劃各式主題抽獎與手作體驗活動，讓精巧可愛的公仔玩具與卡片，為消費者帶來驚喜與樂趣，因此獲得高雄一番賞專賣店推薦的美名。

太和選賞是高雄一番賞專賣店推薦品牌，創辦人自小對收藏公仔與卡片感興趣，這些好玩有趣的物品，陪伴他度過快樂的童年，而長大後這個興趣並沒有消失，反而隨著一番賞、盲盒的流行，讓他更加喜愛這種「期待與驚喜」帶來的幸福感，這促使他決心創業，致力打造一個快樂、舒適的地方，幫助大眾暫時脫離生活中的壓力，感受童年時代的純粹幸福。

「快樂」、「驚喜」是太和選賞的品牌形象，創辦人認為，每一位進來店裡的顧客，都是懷著一顆赤子之心，希望在這裡找到屬於自己的快樂，因此品牌積極營造輕鬆、開心氛圍，規劃各式抽獎活動與小遊戲，期待喚起顧客的童年記憶，並同時能透過公仔、玩具、卡片等小物，找到生活中的小確幸。

太和選賞主打官方一番賞、自製賞、設計師聯名公仔以及盲盒收藏品，品牌透過與知名IP角色、設計師合作，推出限量版商品或公仔，並根據不同主題設計抽獎活動，激發消費者的參與感與收藏樂趣，是深受好評的高雄一番賞專賣店推薦品牌。不僅如此，他們也規劃線上直播抽獎、互動式體驗、收藏社群平台，增強與消費者的互動，而消費者也能在社群中展示抽中的盲盒獎品，與其他藏家交流心得。

未來，太和選賞將持續追求「創新」、「連結」和「品質」三大核心理念，專注帶來更新奇、有趣的一番賞、盲盒收藏品，也計劃更多小遊戲、互動式抽獎活動，讓消費者能感受愉快且溫暖的購物體驗，並找到與同好共鳴的快樂。若您也喜愛收藏一番賞、盲盒，那麼高雄一番賞專賣店推薦太和選賞就是您的首選。

品牌：太和選賞

電話：07-3232816

地址：高雄市三民區美都路138號

時間：13:00～21:30

官網：https://rink.cc/urwh3

IG：https://rink.cc/jg1c8

LINE：https://rink.cc/feyx1

FB：https://rink.cc/j1q31

