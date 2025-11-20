高雄七大應援TWICE懶人包 廣播甜喊：等等見！ONCE高捷上下班好幸福

迎接韓國女團TWICE，高雄18日起知名地標換上藍燈應援；大港橋打上字幕。讀者提供



女團「TWICE」11月22、23日在高雄世運主場館舉行演唱會，市長陳其邁臉書分享「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」應援活動懶人包，讓TWICE的粉絲ONCE「在高雄感受到最開心的兩天！」

TWICE出道10年首度來台開唱，彩瑛確定缺席。TWICE IG

「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」應援相關活動

1.高雄7大地標以及雷射字體燈光秀，包含大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站，11月18至23日晚上5時30分至23時，點亮巡迴視覺藍燈光。

廣告 廣告

迎接韓國女團TWICE，高雄18日起知名地標換上藍燈應援；大港橋打上字幕。讀者提供

迎接韓國女團TWICE，高雄18日起知名地標換上藍燈應援。讀者提供

2.高雄捷運全線11月20至23日有TWICE獻聲捷運進站廣播，「大家好，我們是TWICE...」，讓上下班乘客好幸福。

3.捷運左營站11月18至23日主視覺打卡牆。

4.人行道號誌彩蛋。

出高鐵左營站進入捷運左營站，即可看到TWICE看板。讀者提供

5.商圈夜市優惠券，捷運左營站、美麗島站、巨蛋站、高雄車站、三多商圈站、鹽埕埔站商圈夜市11月21至23日優惠券。

6.K-POP隨播即跳舞蹈大賽，中央公園商圈11月21日晚上18時30分至20時30分。

7.ALCOHOL FREE最甜酒吧應援，11月21至30日，10家應援酒吧及10杯專屬特調。

迎接韓國女團TWICE，高雄18日起知名地標換上藍燈應援。讀者提供

今天捷運都可以聽到TWICE的歌聲和廣播談話。讀者提供

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人