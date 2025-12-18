高雄七旬婦駕車失控逆向衝撞機車母子 母親搶救不治

高雄7旬婦駕車失控逆向衝撞機車母子 母親搶救不治（記者鐘敏綺／ 翻攝）。

記者鐘敏綺／高雄報導

警方調查，肇事的77歲潘姓老婦稱肇禍時「頭暈、不舒服」，詳細事發經過及原因，尚待警方進一步調查釐清。

高雄市三民區中華三路、建國三路口，今（18）日上午9時許發生一起嚴重車禍。一名77歲潘姓老婦開車行經路口，不明原因突然暴衝至對向車道，逆向猛撞正在停等紅燈的機車雙載母子檔，隨後又往前推撞上一輛停放路旁的轎車，母子檔瞬間成為「夾心」，53歲丁姓母親重傷、當場失去生命跡象，20歲黃姓兒子受傷，消防救護人車火速將兩人送醫搶救，丁姓母親宣告不治。