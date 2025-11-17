高雄七旬翁違規右轉！像打保齡球狂撞9機車釀1死8傷

16日下午5點12分，高雄市楠梓區土庫一路發生一起重大車禍事故。73歲陳姓男子駕駛白色自小客車，從土庫一路陸橋下橋後，無視禁止右轉標誌，違規右轉清豐二路360巷。

根據現場監視器畫面顯示，陳姓駕駛下橋後原本緩慢前進，準備右轉之際，一名林姓機車騎士正直行通過。陳姓駕駛突然加速，正面撞擊林姓騎士，造成車輛失控暴衝至機車待轉區。失控車輛如同保齡球般，連續撞倒待轉區內8輛機車，現場機車東倒西歪，其中一輛機車更卡在肇事轎車車頭下方。

事故發生時正值下班尖峰時段，造成該路段交通嚴重堵塞。目擊民眾表示，現場至少有7至8台機車被撞倒，多名騎士倒地。其中一名女騎士差點被捲入車底，所幸及時爬出逃生，但撞擊力道極大，安全帽被撞飛，現場血跡斑斑，機車零件四散一地。

高雄市消防局立即派遣6車14人前往現場搶救。共計9名傷者，包含5男4女，全數意識清楚後由救護人員送醫治療。然而，首位被撞擊的林姓騎士傷勢嚴重，經醫院搶救後仍宣告不治。

楠梓分局交通分隊小隊長郭正雄表示，陳姓駕駛經酒測後並無飲酒情事。陳姓駕駛向警方供稱，自己是順順地下橋，要開到慢車道，車速很慢，並未暴衝。然而，監視器畫面顯示車輛確實發生加速撞擊情形。

據了解，陳姓駕駛家住附近，對該路段應相當熟悉。土庫一路陸橋下橋後禁止右轉的規定已實施多時，現場設有明顯告示牌。陳姓駕駛違規右轉將面臨最高1800元罰款，同時因造成人員死亡，已依過失致死罪移送地檢署偵辦。

警方目前正深入調查事故原因，包括駕駛是否誤踩油門，或有其他因素導致這起悲劇發生。詳細肇事責任將由交通大隊進一步分析釐清。

