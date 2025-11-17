高雄七旬翁違規右轉！像打保齡球狂撞9機車釀1死8傷
16日下午5點12分，高雄市楠梓區土庫一路發生一起重大車禍事故。73歲陳姓男子駕駛白色自小客車，從土庫一路陸橋下橋後，無視禁止右轉標誌，違規右轉清豐二路360巷。
根據現場監視器畫面顯示，陳姓駕駛下橋後原本緩慢前進，準備右轉之際，一名林姓機車騎士正直行通過。陳姓駕駛突然加速，正面撞擊林姓騎士，造成車輛失控暴衝至機車待轉區。失控車輛如同保齡球般，連續撞倒待轉區內8輛機車，現場機車東倒西歪，其中一輛機車更卡在肇事轎車車頭下方。
事故發生時正值下班尖峰時段，造成該路段交通嚴重堵塞。目擊民眾表示，現場至少有7至8台機車被撞倒，多名騎士倒地。其中一名女騎士差點被捲入車底，所幸及時爬出逃生，但撞擊力道極大，安全帽被撞飛，現場血跡斑斑，機車零件四散一地。
高雄市消防局立即派遣6車14人前往現場搶救。共計9名傷者，包含5男4女，全數意識清楚後由救護人員送醫治療。然而，首位被撞擊的林姓騎士傷勢嚴重，經醫院搶救後仍宣告不治。
楠梓分局交通分隊小隊長郭正雄表示，陳姓駕駛經酒測後並無飲酒情事。陳姓駕駛向警方供稱，自己是順順地下橋，要開到慢車道，車速很慢，並未暴衝。然而，監視器畫面顯示車輛確實發生加速撞擊情形。
據了解，陳姓駕駛家住附近，對該路段應相當熟悉。土庫一路陸橋下橋後禁止右轉的規定已實施多時，現場設有明顯告示牌。陳姓駕駛違規右轉將面臨最高1800元罰款，同時因造成人員死亡，已依過失致死罪移送地檢署偵辦。
警方目前正深入調查事故原因，包括駕駛是否誤踩油門，或有其他因素導致這起悲劇發生。詳細肇事責任將由交通大隊進一步分析釐清。
其他人也在看
高雄恐怖車禍奪命！阿伯違規釀「保齡球式連環撞」 菲籍夫慘死妻崩潰
高雄楠梓區昨晚發生死亡車禍，73歲陳姓阿伯違規右轉，失控如「保齡球式」猛撞，先撞上一名菲籍男騎士，再掃進待轉區連掃8部機車，造成1死8傷。首當其衝的菲籍死者原本僅外出理髮，卻在返家途中喪命，噩耗傳回家中，台籍妻子悲痛崩潰，夫妻從此天人永隔。太報 ・ 1 天前
65歲婦騎車突衝出！2機車台一線相撞1死1傷
65歲婦騎車突衝出！2機車台一線相撞1死1傷EBC東森新聞 ・ 1 天前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 1 天前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 21 小時前
王大陸遭求刑一年 出庭稱「無知犯錯」鞠躬全認罪 盼從輕量刑
王大陸雖未完成逃兵役犯行，但涉偽造文書罪，遭檢方求刑一年。新北地方法院今天（18日）開庭，王大陸當庭稱無知犯錯，全數認罪，並起立鞠躬，律師表示，王大陸在偵查中都坦白犯行，目前也已服役9個月，盼法官從輕量刑。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 19 小時前
車主好慘2／買颱風洪水險僅逾1％ 修車170萬「因這二點」判賠55萬
目前產險公司提供的汽車保險，主要為一般車體保險（因為保費多寡及保障範圍，分為甲式、乙式、丙式車險），主要是針對發生交通意外事故（車碰車、車碰人、自撞）等理賠人身醫療死亡、財物維修車輛費用等，保障範圍是不會涵蓋泡水損害，僅包含碰撞、火災、盜搶等事故。泡水車...CTWANT ・ 8 小時前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 1 天前
Lexus IS300h 三度小改款車價喊漲！F Sport 車型漲最兇
Lexus IS 車系是品牌四門轎跑車，9 月時推出第三次小改款，換上類似新世代 ES 的家族識別，車內則有雙 12.3 吋螢幕，日本預計明年 1 月推出，日媒已率先得知車型編成與售價，三個車型不但全都漲價，其中 F Sport 車型大漲 11 萬元台幣。自由時報汽車頻道 ・ 22 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
女買展示品遭店家拒爆糾紛 警到場勸離遭罵"矮冬瓜"
南部中心／廖錦雄、張可倫 高雄市報導高雄一名女子到旗津買果乾，卻跟店家起爭執，疑似出言辱罵店員，最後店家受不了，報警處理，沒想到女顧客越來越激動，還辱罵到場員警是矮冬瓜，差點遭逮捕。還好，女子行為沒有達妨害公務的程度，攤商也不願提出告訴，員警最後將女子勸離，化解糾紛。女子辱罵員警。（圖／翻攝畫面）女子情緒激動，當街大罵警察是矮冬瓜，員警一個上前，要將她逮捕。女子不斷飆罵矮冬瓜，到底為什麼這麼氣，事發在17號下午4點多，這名女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。不只攻擊員警矮冬瓜，還批評店員的穿著，跟員警大小聲，店家也超無奈。女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。（圖／翻攝畫面）水果乾店長曾小姐：「她來的時候說她要購買展示品，我有告知她我們展示品不能販售，我要拿新的產品給她，然後她就不要，後來她就一直辱罵我們，辱罵很難聽的字眼。」旗津分駐所副所長林照祥：「員警詢問後，攤商表示不願提出告訴，女子行為亦未達妨害公務之程度，故警方於現場將女子予以勸離。」攤商受不了女子情緒激動，硬要購買展示品，後來乾脆不賣給她，卻還遭她辱罵超過五分鐘，引起路人側目，她罵完店家、又罵警察，還好最後女子自行離開現場，因為如果再鬧下去，警方也得將她依妨害公務送辦了。原文出處：女買展示品遭店家婉拒爆糾紛 警到場勸離遭罵「矮冬瓜」 更多民視新聞報導「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通又是助理費！桃園三連霸議員游吾和涉貪356萬 桃檢今偵結起訴民視影音 ・ 1 小時前
光陽X-Tera 350都市越野兩相宜！Kymco米蘭車展帶來全新跨界黃牌大羊
Kymco光陽機車在2025米蘭車展（EICMA 2025）正式發表全新「X-Tera 350」，是一款融合城市通勤與越野探險精神的跨界速克達。原廠強調其強悍的動力、高規格配備與先進科技，成為品牌DT-X系列之後的新旗艦級冒險車款，鎖定Honda ADV 350等級距市場。地球黃金線 ・ 1 天前
影/天母「知名火鍋店大火」！黑煙狂竄恐怖畫面直擊
當下黑煙瀰漫！北市天母的德行西路上一間知名火鍋店，今天（17日）清晨發生大火，廚房跟店內裝潢都陷入火海，警消趕來迅速灌救的畫面也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前
上班遇死劫！台中物流車撞雙載機車 女捲車底亡
台中市 / 綜合報導 台中北屯區發生物流車撞上雙載機車的死亡車禍， 機車 女騎士和乘客都被捲進車底，消防隊趕到將兩人救出來，女乘客頭部受傷，女騎士當場死亡，肇事的物流車司機透過朋友轉述，說他轉進巷子時，疑似視線死角，沒看到機車，發現撞到時，騎士和乘客以及機車，已經卡在車底下。消防人員大批出動，拿出救助器材，要將卡在物流車車底下的女騎士和乘客，給救出來。消防隊員說：「黑色的，黑色嗎。」消防隊員緊急將兩人救出來，34歲的古姓女騎士當場死亡，女乘客則是頭部嚴重壓傷，被緊急送醫。民眾說：「載貨的司機，要來我們公司，對就是這個路口太小了，沒辦法。」女騎士的親友接到噩耗，趕到車禍現場，難過到不停痛哭，根據了解，女騎士是台東人，在豐原區清潔隊工作，工作認真和同事相處也很好，記者VS.清潔隊同事說：「她的工作表現，很好很好。」車禍發生時，女騎士載著朋友要去清潔隊上班，卻被物流車撞死，42歲的梁姓肇事駕駛，受到不小驚嚇不願多談，他朋友接到消息，趕到現場關心。肇事駕駛友人說：「司機就不知道，他就轉進來就聽到碰一聲，應該是他也不知道，到時要調路口監視器。」肇事駕駛的朋友轉述，說當時，物流車要右轉轉進巷子裡，疑似視線死角，擦撞到，同向騎在右邊的雙載機車，造成騎士和乘客都被捲進車底，女騎士當場沒了生命跡象，警方也已經調閱周圍監視器，要來釐清車禍的詳細發生原因。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
高雄73歲開車失控暴衝！撞翻待轉區8機車 8人受傷1人身亡
高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路16日下午發生連環車禍，一輛自小客車先與機車發生碰撞，隨後衝向待轉區，波及8輛機車。除汽車駕駛外，共造成9人送醫，其中一名傷者搶救後宣告不治，肇事陳姓駕駛酒測值為零。目前汽車陳姓駕駛已依過失致死逮捕並後續移送橋頭地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 1 天前
眼鏡蛇溜進書報區...台中婦至圖書館看書 竟遭蛇狠咬腳背
台中市龍井區龍井圖書館今日（11/16）中午12時36分發生一起毒蛇咬人事件，一名41歲女子在一樓書暴閱覽區看書時，突然遭一條長約30公分的眼鏡蛇猛咬右腳背，台中市消防局獲報後，緊急出動龍井分隊2車5人前往，並同步通知農業局廠商進行捕蛇作業，並將女子送往台中榮總，目前生命徵象穩定，並已施打蛇毒血清，持續觀察治療中。太報 ・ 1 天前
2025 米蘭車展｜Honda CB1000GT旅行車發表！V3R概念實現、更多E-Clutch技術下放！
儼然成形的全新CB1000宇宙對Honda來說或許是本世代最重要的幾個分支，繼2024 EICMA 米蘭車展發表CB1000 Hornet，稍早的八耐與移動展亮相CB1000F外，2025 EICMA米蘭車展中Honda也正式發表了CB1000GT，同時V3R概念架構也轉換為可實動的概念車樣貌，還有更進一步擁抱市場、破圈拓展消費族群的酷洛米聯名展示？更多元的現代化本田已然成形。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前