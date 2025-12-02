高雄七旬駕駛「倒退嚕」暴衝騎上6機車 鐵桿被撞倒壓傷婦人

高雄七旬翁開車「倒退嚕」騎上6機車。讀者提供

高雄市三民區自由一路、熱河街口附近今天傍晚發生一起驚悚車禍，71歲洪姓男子駕車時疑似誤打倒車檔，撞倒後方整排停放路邊的6部機車，還撞倒消防栓警示桿壓傷1名路人，導致頭部及手部多處挫傷送醫救治。

由於事發時正值下班尖峰時間，事故造成現場車流壅塞，三民一分局下午5時35分接獲報案，立即由十全路派出所警力趕赴現場進行交通管制與疏導，並通知交通分隊到場進行測繪釐清事故經過。

警方初步調查，肇事的71歲洪姓男子當時駕駛自小客車，於自由一路路邊準備駛入車道時，疑似因排檔操作錯誤，車輛未前進反而向後暴衝，猛烈撞擊停放於路旁的6部機車。撞擊力道之大，不僅造成機車受損傾倒，更波及路旁消防栓警示桿。一名63歲周姓婦人路過時，被倒下的鐵桿壓傷摔倒，導致頭部及手部多處擦挫傷，經救護人員送往高雄醫學大學附設醫院治療，幸無生命危險。

警方到場後對洪男實施酒測，酒精濃度值為0，暫排除酒後駕車可能。根據現場跡證及當事人陳述，肇事原因初步研判為洪男起步時打檔操作不當所致，至於詳細的肇事責任歸屬仍待進一步的調查。



