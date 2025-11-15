高雄三合院突冒火舌！父子驚險逃命 疑「煮食失手」釀火劫

三合院突冒烈焰父子急奔逃命仍雙雙燙傷送醫。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市大樹區姑山路15日上午近11點驚傳住宅火警，一處三合院與鐵皮搭建的1樓平房突然竄出大量濃煙與火舌，火勢迅速向旁邊堆放的雜物與汽機車延燒，現場一度火光沖天，嚇得附近居民紛紛跑出查看，場面相當驚險。

消防局在10時58分接獲報案後，立即出動共12輛消防車與26名消防人員前往搶救。當救災人員趕抵時，屋內1對父子已自行逃出，但仍雙雙受傷。28歲兒子左手臂遭燙傷、64歲父親則在上背部受傷，所幸兩人意識清楚，由救護車預防性送醫，以防傷勢惡化。

消防人員馬上架設水線壓制火勢，並協助周邊環境安全管制，歷經一段時間的搶救後順利將火勢撲滅，避免擴大釀成更嚴重災害，初步研判起火原因疑似為「煮食不慎」所引發，疑似廚房火源未注意導致失控。然而，確切起火點與燃燒原因仍需由火調人員進一步分析釐清。

