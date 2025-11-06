高雄三合院突發火警奪命！91歲老翁逃生不及倒臥火場

高雄一處三合院發生火警，高齡90歲何姓老屋主死亡。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄市田寮區一處三合院今日下午發生火警，消防局獲報後出動大批人車趕往救援，一樓瓦房平房建築，不斷有濃煙向外竄出，消防人員在半小時內就將火勢撲滅，但搜救人員入內發現一名老翁倒臥屋內，經查身分為91歲的何姓老翁，被救出時已經明顯死亡，未送醫。

發生火警的三合院位於田寮區和興路，起火處為住家旁的倉庫，燃燒面積約25平方公尺，據悉該處平時無人居住，詳細起火原因將由消防局鑑識單位進一步調查釐清。

不過原本無人居住的倉庫，火警後卻發現三合院屋主的父親91歲何姓老翁倒臥屋中，不明原因進入起火的倉庫才釀悲劇，被救出時已經明顯死亡，警消將持續釐清起火原因，目前現場正待火調科進行鑑定。

