高雄三寶「鬼切竄出」釀2起車禍 8人慘摔送醫幸無大礙

三民區一名女子騎機車從人行道竄出，擦撞一輛行進中的機車，導致後方4輛機車煞車不及撞上，現場6部車倒了一地、共7人受傷送醫。（圖：三民二分局提供）

高雄市今天（5日）發生2起機車騎士分別從人行道以及巷子突然竄出來，與行進中的機車發生碰撞而引發的連環車禍，2起事故總共造成8個人受傷送醫，幸好傷者都沒有大礙。（溫蘭魁報導）

第一起車禍發生在上午7點半左右，41歲的林姓女子騎機車行經三民區明誠一路時，突然有一輛機車從路旁的人行道竄出來，2車發生碰撞後人車倒地，導致後方4部機車來不及煞車，從後面追撞上去，現場6部機車倒了一地，騎士和後座乘客總共7個人手腳擦挫傷送醫。

廣告 廣告

警方說，6名騎士的酒測值都是0，初步研判，是原先行駛在人行道上的35歲曾姓女子違規，且沒有禮讓行進中的機車，依法可處600元以上、1800元以下罰鍰，詳細的肇事原因有待交通大隊進一步分析研判。

另一起車禍則是發生在鳳山區的五甲三路，一名75歲王姓老翁騎機車從巷子出來後，打算直接穿越車道到五甲三路，結果和一輛機車發生擦撞，被撞的22歲林姓男子滑到對向車道，再跟一輛行駛而來的小貨車發生擦撞，造成林姓男子身上多處擦傷送醫救治，老翁只有手掌擦傷，沒有送醫；鳳山分局交通分隊小隊長陳威誠說明初判的肇事原因：「初步肇事原因研判，為王男橫越車道，林男未注意車前狀況。」

75歲老翁騎機車從巷子出來後打算直接橫越五甲三

不過，確實的車禍原因仍需交通大隊進一步判定。