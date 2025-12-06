高雄三山媽祖合體白沙屯媽祖遶境 陳其邁扶轎祈福

（中央社記者洪學廣高雄6日電）岡山、旗山、鳳山五甲等地媽祖與苗栗拱天宮白沙屯媽祖今天首度在高雄歷史性合體，市長陳其邁上午參與遶境，他表示，市府與廟方合作推出面額50元「媽祖平安券」，支持在地經濟。

今年適逢岡山區「岡山壽天宮」創建313週年，高雄岡山、旗山、鳳山五甲等地媽祖與苗栗拱天宮「白沙屯媽祖」首度在高雄歷史性合體，今天上午於岡山壽天宮舉行「贊境賜福遶境」盛會，吸引數萬名信眾共襄盛舉，高雄市議會議長康裕成與多名在地議員及立法委員也到場參與，陳其邁除參香祈福，也扶轎起駕恭迎媽祖聖駕巡安，沿街熱鬧非凡。

廣告 廣告

陳其邁表示，這次白沙屯媽祖蒞臨高雄，與旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮及岡山壽天宮媽祖一同駕臨岡山遶境賜福，是難得重要宗教盛事，希望庇護高雄，也祈求國泰民安、風調雨順。

陳其邁指出，高雄市政府以大型演唱會規格全力支援，讓所有「媽祖粉絲」都能安心參與。市府也與廟方合作推出面額50元的「媽祖平安券」，串聯商圈與攤商，希望信眾在信仰巡禮中感受高雄熱情，更能支持在地經濟。

他強調，媽祖信仰是台灣珍貴文化資產，此次盛會凝聚信仰力量，也展現高雄宗教文化與觀光發展的雙重魅力。（編輯：謝雅竹）1141206