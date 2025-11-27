高雄三星警涉性騷摸臀 受害女喊告！民代爆她遭恐「官很大！」

高階警異動，高市警長大搬風！公關主任懸缺引關注。施書瑜攝



高市警界驚爆性醜聞！市議員吳銘賜今（11/27）揭露，一名二線三星刑事偵查隊長，今年初以協助處理跟蹤案為由，約求助女事主至住處，但竟涉伸鹹豬手撫摸其臀部、大腿內側及私密處；女事主6月報案後，疑遭高層警告「官很大」，案件至今毫無進展，他痛批警局對性被害人保護形同虛設。

高市議員吳銘賜今在質詢時踢爆，一名現職二線三星刑事偵查隊長，今年1月以「協助處理跟蹤案」為由，將求助的女事主約至住處，卻在屋內涉嫌伸出鹹豬手，撫摸女方背部、臀部、大腿內側及私密部位，甚至不顧對方拒絕強行環抱親吻，直到長官來電才被迫作罷。

吳銘賜表示，女子半年來經常半夜驚醒痛哭，需靠藥物才能入睡，今年6月鼓起勇氣向高市警局婦幼隊報案，卻傳出辦案人員當面勸退：「妳真的要告嗎？這官很大耶！」讓她心寒不已，報案至今近半年，案件毫無進展，連正式筆錄都尚未製作完成。

吳銘賜痛批，婦幼隊通知女子到局裡製作筆錄，竟是「今天電話通知、明天就要到」，通知人員還不肯報上姓名與職級，明顯違反性侵害案件保護程序，甚至疑似有內部人士洩漏女事主個資，他怒斥：「這就是市警局對性被害人的保護？根本形同虛設」。

據了解，女子曾與警界兩名偵查隊長關係匪淺，其中一人曾因偷勤遭檢舉，目前已被調職擔任內勤組長，另一人則任專員，預計年底退休。

對此，警察局長林炎田強調，性騷擾部分已受理申訴，強制猥褻部分也已報請高雄地檢署指揮偵辦，涉案警官已遭行政處分並調離現職，絕無縱容。對於「官很大」說法，林炎田則低調表示「會再查證」。

吳銘賜則要求警方1週內給出明確說明，並將女事主陳情書公開在議場，內容鉅細靡遺描述當天過程，連警官家中沙發顏色、擺設都清楚寫出，「被害人敢這樣講，絕對不是空穴來風」。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

