高雄三民公園改造封閉1年 11名街友安置成難題

高雄三民公園將啟動大規模改造，但11名長期露宿街友的安置問題成為燙手山芋。（高市議員張博洋提供）

高雄三民公園將啟動大規模改造，但11名長期露宿街友的安置問題成為燙手山芋。高市議員張博洋今（30）日質詢時直言，公園將封閉長達1年，若不提前規畫恐引發街友外溢占據騎樓，造成新一波社區衝突。對此，社會局長蔡宛芬回應，將在施工前啟動輔導調查，協助街友到三民街友中心安置，並研議延長中心開放時間。

三民公園長期因公園聚賭、街友盤踞、設施老舊、環境衛生不佳等問題為人詬病，周邊更因善心人士與團體定期發放愛心餐，成為街友聚集熱點。據社會局統計，截至9月底經常性露宿於三民公園的街友有11位，目前均無收容意願，實際數字恐更高。張博洋說，公園內雖設有圖書館、遊戲場、運動休閒設施，但因街友及環境問題讓附近居民困擾，家長更認為不適合帶孩童前往。

廣告 廣告

高雄三民公園將啟動大規模改造，但11名長期露宿街友的安置問題成為燙手山芋。（高市議員張博洋提供）

隨著1期工程近期開工、2期預計明年第1季動工，公園將部分封閉長達1年。張博洋指出，由於三民圖書館與活動中心未納入改造範圍，若不提前規畫街友安置與管理機制，露宿佔據情況恐更嚴重。他更憂心附近居民與店家會因街友外溢占據騎樓及公共空間，造成社區安全與觀感壓力。

張博洋強調，街友的存在是全球都市共同面對的社會現象，一個偉大的城市在追求進步的同時也應回應弱勢者的需求，處理街友問題必須兼顧「人權維護、都市管理、社會安全」三大面向，建議社會局應在公園施工前啟動「街友多元安置方案」。

張博洋建議，針對體弱失能者優先安排至長期照護機構，有工作能力者則輔導重返職場或媒合中途機構；施工期間比照颱風、高溫時的臨時安置措施，提供短期夜宿場域；媒合安排街友協助環境整理或工地支援工作，以交換短期津貼，輔導街友生活重建。

對此，蔡宛芬回應，將在改建工程啟動前盡快啟動輔導與調查，協助街友到三民街友中心安置。同時，開辦中繼站讓街友在白天可到中心休息、使用服務，藉此逐漸調整生活習慣。至於中心開放時間是否延長，將進一步研議因應。

更多中時新聞網報導

防堵豬瘟 農業部明啟動精進策略

中檢傳獸醫、豬農 4人訊後請回

孫生否認性侵 感謝女友不離不棄