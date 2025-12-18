高雄三民區這條重要道路以轉爐石改善 導入碳管理

〔記者葛祐豪／高雄報導〕天祥路是高雄市三民區鼎金一帶的重要聯外道路，除連結左營、三民區，也可串聯台一線、國道鼎金系統，工務局近期將天祥一、二路刨鋪改善完成，以轉爐石翻新約11000平方公尺路面，並導入碳管理，施工過程都有專業人員進行碳排紀錄。

天祥路是金獅湖、河堤公園、文藻外語大學等重要節點，周邊多為住宅區及餐飲業、賣場等，東起鼎金後路與歷史悠久的覆鼎金保安宮、高雄道德院所在地金獅湖相鄰，西接新庄仔路、新莊一路至左營舊城、蓮池潭，也成為北高市區的橫向觀光廊帶，但道路品質屢受民眾詬病。

高雄市工務局長楊欽富今(18)日指出，長期交通流量，加速路面老化情形，近期已將天祥一、二路(鼎力路至河堤路)刨鋪改善完成，除深化落實過程中的淨零循環，並以轉爐石翻新約11000平方公尺路面。

楊欽富指出，此次工程與中鋼、中聯資源、義守大學、台灣綠色生產力基金會合作，從淨零減碳的永續理念出發，採用ISO 14040《環境管理—生命週期評估-原則與框架》及ISO 14044《環境管理-生命週期評估-要求與指南》標準方法為依據，增加道路生命週期考量。

道工處說明，透過減碳工法、工程生命週期評估，控管道路施工過程，自材料生產、車輛載運、機具選用及人力調配，皆有專業人員進行碳排紀錄，也協同義守大學研究指導，選用煉鋼廠轉爐冶煉的附加產物轉爐石，取代天然砂石粒料改善鋪面，減少對天然礦石的開採需求及其伴隨的挖掘、破碎、篩選和運輸過程的碳排放。

道工處強調，轉爐石具有強度高、耐磨損、抗車轍等優點，且能與瀝青膠泥緊密結合，加強抗剝脫能力，道路承載力與平坦度升級，更有效延長道路使用年限，降低維修頻率及成本。

