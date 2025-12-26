高雄三民區「這原因」釀2732戶停電 台電派員急搶修

即時中心／廖予瑄報導



高雄市三民區今（26）日上午9時04分發生停電，台灣電力公司說明，由於變壓器故障，造成三民區共2,732戶發生停電；台電獲報後，也立即派員前往搶修，並在半小時內復電近8成，上午10時46分全數復電。

台電指出，由於變壓器發生故障，因此三民區明哲路、民族一路等一帶上午9時04分時發生停電，造成一共2,732戶住戶無電可用。

台電指出，由於變壓器發生故障，因此造成高雄三民區停電。（圖／民視新聞翻攝）

台電獲報後，也立即動員搶修，在第一時間立即隔離故障區間及轉供復電，並成功於半小時內，讓2,181戶、近8成的住戶恢復電力使用。

後續台電經過再轉供及變壓器更換，最終在上午10時46分全數復電，並承諾，「未來台電將持續強化線路設備巡檢，降低停電事故發生。」

