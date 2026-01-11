高雄三民情侶倒臥住處！25歲男死亡 17歲女友昏迷送醫驗大量藥物反應

高雄市三民區大昌二路一處民宅9日晚間發生一起情侶死傷事件。（翻攝自Google Maps）

高雄市三民區大昌二路一處民宅9日晚間發生一起情侶死傷事件。一名25歲洪姓男子被發現陳屍屋內，其17歲女友則陷入昏迷，緊急送醫被驗出大量藥物反應，目前仍在加護病房搶救中。警方在現場發現不明藥物包裝，初步排除外力介入，洪男詳細死因仍待檢方相驗釐清。

多日未上工引起同事警覺

高雄市警局三民二分局指出，9日晚間9時許接獲報案，洪男同事因其多日未到工地上班且聯繫不上，前往租屋處查看，發現房門緊閉且屋內飄散異味，察覺異狀後報警。警消破門進入後，發現洪男與其女友倒臥床上，洪男已無生命跡象，少女則仍有微弱呼吸，隨即緊急送往高雄長庚醫院救治。

現場發現疑似不明藥物

根據警方調查，兩人年齡相差8歲，交往約2個月並同居於此，現場未發現打鬥或破壞痕跡，屋內垃圾桶內留有疑似鎮靜安眠成分的不明藥物包裝，租屋處大門內側被膠帶封死。醫院指出，少女體內驗出高濃度藥物反應，目前尚未脫離險境。

警方表示，已報請高雄地檢署相驗洪男遺體，並釐清藥物來源與事件經過，不排除任何可能性，全案仍在調查中。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

