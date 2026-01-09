高雄三民社區驚魂！女子倒臥花圃亡 警全力釐清真相

高雄市三民區一棟社區大樓於今（9）日下午驚傳墜樓事件。一名女子被發現倒臥於該社區中庭花圃內，警方接獲報案後迅速趕往現場，初步確認女子已經明顯死亡，隨即封鎖現場進行蒐證。目前，女子的身分及墜樓原因尚未釐清，警方正循線調查中。

高雄市三民區一棟社區大樓於今（9）日下午驚傳墜樓事件。（示意圖／中天新聞）

根據警方初步調查，現場並無明顯外力介入的跡象，相關監視器畫面及目擊者證詞也正在蒐集中。警方表示，目前在現場進行蒐證作業，將持續釐清女子是否為該社區住戶，以及墜樓原因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

