高雄三民騎士右切待轉區釀3車連環撞 男被噴飛又遭機車重壓倒地

騎士右切待轉區惹禍，63歲男遭噴飛又被自己機車壓倒。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市三民區26日晚間發生一起驚險的連環車禍，一名57歲機車騎士於熱河一街、民族路口試圖右切進入待轉區時，因動作突兀，後方另名63歲施姓騎士反應不及，直接撞上前車，瞬間被撞飛至空中，最後連人帶車倒地，還被自己的機車重重壓住，畫面相當怵目驚心。事故更波及到待轉區內另一名女騎士，造成3車連環受損。

事故發生於晚間6點17分，當時車流量仍相當多。據了解，溫姓騎士原本與施姓騎士同向直行，但突然右切進待轉區，施男見狀欲閃避卻來不及，兩車瞬間碰撞。施男被撞飛的瞬間，被後方行車記錄器完整拍下，只見他在空中翻轉後重摔在地，緊接著自己的機車倒下壓住身體，使現場民眾看得倒抽一口氣。

廣告 廣告

而躲在待轉區內的43歲徐姓女騎士亦無辜遭波及，機車被撞到側翻，所幸三人傷勢均屬擦挫傷，沒有生命危險。施男因臉部與四肢多處受傷，由救護人員緊急送往高雄醫學大學附設醫院救治；溫男則為手部與腰部擦傷，自行就醫。

警方表示，三名騎士的酒測值均為0，排除酒駕因素。初步研判造成連環撞的關鍵，可能為前方騎士突發性右切，與後方騎士未保持安全距離、未注意前方狀況共同導致。不過詳細肇責仍將由交通警察大隊進一步測繪與分析後釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的

網黃躲貨架「掀衣露胸」喊把自己賣掉 好市多怒：禁止再入場

女子大力士冠軍竟是「生理男」 主辦單位證實：撤銷成績及參賽資格