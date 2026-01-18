高雄三民「雙立委」謝票團誠意十足 賴瑞隆︰全力守護高雄

立委李昆澤、賴瑞隆今在上午啟動少見的「雙立委」掃街謝票行動，兩人與在地議員組成龐大謝票團，在市場向鄉親致謝。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長準參選人賴瑞隆今偕同資深立委「阿北」李昆澤，在三民區展開少見的「雙立委」掃街謝票行程，賴瑞隆強調，全力以赴守護高雄。

賴瑞隆四天謝票行程今邁入第三天，上午偕同立委李昆澤，何權峰、張博洋等三民區在地議員與多位里長，共同前往建興市場掃街謝票，少見的「雙立委」謝票團吸引許多婆婆媽媽目光，不少支持者主動為兩位立委加油，也有鄉親為何權峰、張博洋打氣。

在市場買菜的阿嬤看到賴瑞隆本人，笑說比電視上還「煙島(帥)」一點點，有攤商坦言還不太熟悉賴瑞隆，反而對李昆澤、何權峰、張博洋等在地民代較有感。

賴瑞隆指出，很感謝三民區鄉親相挺，也要感謝李昆澤委員、議長康裕成、副議長曾俊傑，及何權峰、張博洋、鄭孟洳等在地議員，長期深耕三民為地方發聲，與市長陳其邁一起推動許多建設，他承諾未來會繼續關注三民發展、延續市長陳其邁的市政方向，讓高雄持續進步。

賴瑞隆謝票團今上午除了在市場掃街，也啟動車隊謝票模式，下午則將轉往大寮區向鄉親致意，明天則是謝票最後一天。

三民區議員何權峰對市場熟門熟路，引領賴瑞隆向攤商、民眾致謝。(記者王榮祥攝)

