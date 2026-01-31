高雄三鳳中街年貨大街開跑 藍綠市長參選人全到齊

南部中心／林樹銘、陳芷萍 高雄市報導

高雄三鳳中街年貨大街31日開跑，高雄市長陳其邁和藍綠兩名市長參選人柯志恩、賴瑞隆等政治人物全都到齊。陳其邁說，這不會是他最後一次來發紅包，以後不管以什麼身分都會回來。而柯志恩和賴瑞隆兩人則在台上針對行政院總預算案隔空過招，選舉味比年味還濃。

高雄三鳳中街年貨大街正式開跑，藍綠兩名高雄市長參選人柯志恩（左）、賴瑞隆（中）都到齊。（圖／民視新聞）

高雄三鳳中街年貨大街正式開跑，高雄市長陳其邁、藍綠兩名市長參選人柯志恩、賴瑞隆等政治人物全都到齊。陳其邁一一握手，柯志恩把李昆澤拉開，坐在賴瑞隆旁邊，兩人有說有笑，賴瑞隆還拍了一下柯志恩的手。不過，上了台可就不一樣。賴瑞隆：「還是要拜託啦，這個未來下個會期，柯志恩委員跟國民黨能夠繼續支持高雄的建設，總預算要趕快審，有史以來總預算拖了這麼久還沒審，包括我們的財劃法對高雄也不公平，其邁市長講了很多次了，也希望盡快的通過院版，給高雄合理的對待。」被當面點名，柯志恩尷尬的笑了一下，轉頭望向陳其邁。輪到她上台時，也沒忘了回擊。柯志恩：「不管是總預算還是財劃法，要做市長的人一定把高雄經費，一定不會亂砍，一定把它爭取到，更何況我們的陳其邁市長未來是要做大位的人，沒有錢他會馬上說有錢，大家說對不對？」

現場湧入大批民眾排隊領取超人力霸王一元紅包。（圖／民視新聞）

大過年的，怎麼選舉味比年味還要濃，陳其邁趕緊打圓場。高雄市長陳其邁：「選舉人很現實，因為這裡票很多，都要選高雄市長，要當選一定要三鳳中街支持，來這邊都是唯一支持三鳳中街。」現場湧入大批民眾排隊領取超人力霸王一元紅包，柯志恩也趁機發送自己準備的紅包，人氣明顯差了一大截。而這也將是陳其邁最後一次以市長的身份發紅包。高雄市長陳其邁：「有人說這是我最後一次來三鳳中街發紅包，不會啦，我任何的時間這樣30年來，每年都來三鳳中街發紅包，只是發的紅包不太一樣。」距離農曆春節只剩下半個月的時間，不少民眾提前來採買。店家也都大量備貨，應付即將到來的人潮，準備大賺一筆。

