高雄三鳳中街年貨慶 三民一分局加強維護交通秩序

【記者 宋祥霖／高雄 報導】高雄三鳳中街辦年貨過好年開跑了，自1月31日起建國三路路段(自立路至中華三路) 部分道路實施管制，三鳳中街訂於1月31日至2月16日舉辦「2026馬躍迎春年貨祭」年貨採購活動，31日開幕活動當天9時起至17時止，將在建國三路及三鳳中街口搭建舞台，進行一系列表演活動。

鑑於往年均吸引大批民眾共襄盛舉，三民第一分局為確保人、車通行順暢與安全，活動期間，將結合主辨單位規劃疏導建國三路東西向（自立路至中華三路）周邊道路之人、車，請駕駛人於活動期間可利用九如二路、河北二路、河南二路等替代道路行駛。

此外三鳳中街年節特賣活動期間，請前往採購之駕駛人依停車告示牌前往停車場停車，同時建議多加利用大眾運輸交通工具前往。活動期間主辦單位規劃三鳳中街為行人徒步區，請民眾勿騎乘機車進入，以維護交通秩序及安全。

三民第一分局將每日於三鳳中街周邊重要路口及時段，彈性編排制服警力維護交通順暢與安全，並規劃便衣員警執行防竊、防搶勤務，為採購年貨之市民朋友人身與財物安全作把關。在此也特別呼籲，年節期間與親友聚會飲宴時，別忘了「酒前不駕車，酒後不碰車」的觀念，共同歡喜迎接新好年。（圖：記者宋祥霖翻攝）