高雄三鳳中街年貨祭開跑 民眾喊貴：烏魚子1斤要價3千元

高雄三鳳中街年貨祭31日熱鬧登場，大批民眾湧入採買。（紀爰攝）

高雄三鳳中街年貨祭31日熱鬧登場，攤販表示，今年適逢馬年，不少人討吉利喊出「馬上有錢」等祝賀詞，帶動整體買氣，對營收有信心；民眾則笑著喊「什麼都貴！」，但年貨大街食材新鮮好吃，所以再貴還是會買；高雄市長陳其邁今天下午在三鳳中街入口處發送「鹹蛋超人Q版小紅包」，跟市民朋友拜早年，大批民眾一早就搶著排隊，現場年味十足。

位於高雄三民區，以販售乾貨為主的三鳳中街，是南部人採買年貨的重要據點，每逢農曆過年前市府舉辦活動，總會吸引大批人潮前往朝聖，今日年貨祭開跑首日，各攤販湧入顧客，不過大家多前往比較價格，有顧客就分享，每年必買的烏魚子，在三鳳中街買一斤要3000元，但如果去專賣魚行購買，價格可能會再低一點，會看消費需求來選購。

另有民眾表示，每年都一定會到三鳳中街買鴨賞，因為全家人都喜歡吃鴨賞料理，加上年貨大街食材新鮮、品質高，就算價格再貴也會買；其他顧客則指出，過年前後會前往採買糖果、瓜子、蜜餞類，但進口糖果每年都漲一點，隨便購買都破千元起跳，而特殊造型的糖果只有在三鳳中街才能挖到寶，所以每年還是會去逛，如果太貴就買少一點。

陳其邁則表示，關於三鳳中街各類商品的價格，相信三鳳中街主委理事長伍進昌及所有商家都掛保證，絕對是價格公道、品質第一。而過年即將到來，高市物價督導小組以及消保官都會隨時稽查，除了年貨之外，還有年節必備的農漁類、蔬果產品的價格都會緊盯，確保供貨穩定、價格平穩。

高雄三鳳中街年貨祭31日熱鬧登場，有民眾一早就排隊領取高雄市長陳其邁發送的「鹹蛋超人Q版小紅包」，開心拍照留念。（紀爰攝）

高雄三鳳中街年貨祭31日熱鬧登場，高雄市長陳其邁在入口處發送「鹹蛋超人Q版小紅包」，跟市民朋友拜早年，大批民眾一早就搶著排隊，現場年味十足。（紀爰攝）

今日一早7時許就有大批民眾排隊卡位，為了搶拿陳其邁發送的小紅包，被問及是否所有人都能拿到？陳其邁笑回「那不一定，運氣好才能拿到，原則上排隊就能領得到」。

高市府則指出，高雄年節系列活動從三鳳中街起跑後，將一路延續至2月14日，各大商圈將規畫27場活動，結合表演與手作體驗，歡迎大家一起到高雄體驗年節氣氛。

