高雄三鳳中街糖果店遭控漲價 商圈建議有疑慮當場反映

放眼望去，五彩繽紛的糖果整齊排放。農曆新年即將到來，高雄知名年貨大街「三鳳中街」5日下午湧現採買人潮，但有消費者上網抱怨其中一店家，同份量的糖果1月買約300多元，3日去買卻要近600元。

當事店家黃先生說：「只有漲了一個品項，但它其實不算漲啦，因為它只漲了5元，而且那個是我們調降了某個本來我們賣150的東西，所以才稍微把其他的平均稍微拉高一些些，但其餘大概我們這裡有8成都沒有調漲。」

店家抓取同品項糖果秤重，澄清糖果並未漲價，也表示願跟消費者釐清狀況。另外還有店家雖有明碼標價，但消費者抱怨現場價格讓人眼花撩亂，買了兩袋就要2500元。實際問採買民眾，大家看法不一。

採買民眾許小姐認為，「香菇貴大概100元左右，應該還可以啦，現在物價都上漲這麼多了。」

採買民眾謝小姐表示，「價錢應該不會有什麼差，只是說量會減少。」

當地商圈理事長建議，若對價格有疑慮，應馬上向店家反映。消保官也提醒業者應明確標價。

高雄市主任消保官殷茂乾指出，「為了避免產生無謂的消費爭議，業者應該將計費的方式，比方說如果是用磅秤，那每100公克或者每斤多少錢，應該予以明示的一個揭露。」

民眾開心辦年貨，若遇店家坐地起價，難免影響心情。消保官表示，遇採買爭議，可向市府消費者服務中心提出申訴，由消保官協助溝通、解決問題。