高雄三鳳中街辦年貨攻略：飄香50年現烤肉乾魷魚、南北雜貨、零食一次買齊

高雄的三鳳中街，是南台灣規模最大的年貨大街，每到春節前夕，人潮與年味一同湧現。

一到臘月，高雄就慢慢有了過年的樣子，街角巷弄裡的老店們開始忙碌起來。對在地老饕而言，辦年貨不是逛百貨賣場，而是要鑽進市場，尋眷村臘肉、挑古法日曬烏魚子、年貨大街張羅零食，把熟悉的味道買齊，這個年才算真的開始。

位於高雄三民區的三鳳中街，是南台灣規模最大的年貨大街。2026年三鳳中街年貨大街活動自1月31日起正式開跑，一路熱熱鬧鬧至除夕。

全長約400公尺的三鳳中街，匯集南北雜貨、中藥與零食餅乾，是高雄人辦年貨時最熱鬧、最有年味的一條街。

坊間流傳的「北迪化、南中街」，南部代表指的正是高雄的三鳳中街。三鳳中街舊名為「三塊厝街」，是高雄轄內歷史悠久的庄頭之一。清領末期，這裡還有二號運河通過，銜接三塊厝港，曾是客運與火車的重要停靠區，也因為地理位置便利，400公尺長的街道，逐漸聚集起攤商，成了高雄規模最大的南北貨集散地。

「久億蔘藥行」販售各式南北貨、中藥湯包、燕窩禮盒等，年節送禮自用能輕鬆備齊。

分裝好的中藥湯頭，一包包輕鬆備好，年節煮湯更省時。（100元／包）

每逢農曆年前夕，三鳳中街搖身一變成為年貨大街，聽當地商家說，早年沒有大型賣場，三鳳中街從年前兩個月就開始忙碌，店家常常一路開到凌晨一、兩點，連台南、屏東的客人也專程前來採買，熱鬧程度可想而知。

南北雜貨堆得像座小山，從乾貨、糖果到年節零嘴，逛都逛不完。

時至今日，三鳳中街依舊是許多高雄人辦年貨的首選，走在街上，南北雜貨堆得像座小山，真有種走馬看花、怎麼逛都逛不完的感覺。三鳳中街歷經改造與再造，加裝了遮雨棚與光罩、改善街道鋪面，讓逛街更舒適自在。年節期間還會有臨時攤位進駐，商品選擇更加豐富。

店舖裡糖果餅乾都是大把大把抓，秤斤論重。

在這條全長400公尺的大街裡，從干貝、鮑魚到堅果、花生糖、茶葉，再到各式中藥材、湯藥包，種類之多，而辦年貨時最熱鬧的當然還是零嘴與乾貨攤位。店家同質性雖高，但對內行人來說，貨比三家本身就是逛街的樂趣之一；至於像我這樣的外地遊客，就當隨緣，喜歡哪間就進去逛一下。

高雄60年老字號的榮泉彈珠汽水，三鳳中街也買得到。（150元／6瓶）

高雄朋友特別推薦的老字號素食店「泰裕素食品南北貨大賣場」，年前1個月就已擠滿紫紅外套身影，婆婆媽媽們都早早提前來備貨。很有趣的是，許多高雄人都是騎著機車逛大街，買完年貨不用辛苦提重物，直接輕鬆載走，這樣的畫面在台北街頭真的少見。

「泰裕素食品南北貨大賣場」成立於1980年，是高雄人都知道的老店。

泰裕專賣素食食品、南北雜貨、食品罐頭、筵席材料、五穀雜糧、蒟蒻製品、米油糖粉，應有盡有。

路過「新味興」，老闆正在攤位上炭烤魷魚，香味一路把人拉過去，新味興是創立於1971年的老味道，「古早味手烤魷魚」外層裹上薄薄焦糖，鹹甜鮮味交織，超級耐嚼，最神奇的是竟然不卡牙縫，我試吃完立刻掏錢買單，堪稱過年必備的耐吃零嘴。

「新味興」創立於1971年，是三鳳中街飄香多年的老味道。

路過新味興，現場的肉乾與魷魚炭香四溢，總能把路過的行人拉進攤前。

每日手工現烤的「古早味手烤魷魚」，外層裹上薄薄焦糖，鹹甜耐嚼，吃完不會卡牙縫。（200元／包）

新味興的招牌「蜜汁肉乾」，純手工烘烤、每天現烤，過年買回家當零食、下酒都超讚。（250元／半斤）

春節前夕，沒有到年貨大街擠一回，就少了幾分過年實感，來一趟三鳳中街，年貨、零食一次備齊，順便把年味擠好擠滿，至於身材嘛，就等年後再來煩惱吧！

泰裕素食品南北貨大賣場

地址：高雄市三民區建國三路160號

電話：07-285-0288

營業時間：08：00～18：00，週日公休。

刷卡：不可。

久億蔘藥行

地址：高雄市三民區三鳳中街102之1號

電話：07-286-2937

營業時間：09：00～20：00

刷卡：不可。

新味興

地址：高雄市三民區三鳳中街50號

電話： 0953-161-939

營業時間： 10：00～19：00

刷卡：不可。

